Fique atento aos pontos em obras de manutenção da CCR MSVia na BR-163/MS 

Pretende pegar a estrada nesta sexta-feira (06/05)? Então fique atento aos trechos da BR-163/MS que operam em sistema de pare-e-siga em razão da realização de obras e serviços de melhoria.

Conforme o Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU, a ação visa contribuir com a trafegabilidade e fluidez dos veículos na rodovia, por isso, é muito importante que o usuário fique atento a esses trechos, pois podem acontecer retenções momentâneas de tráfego.

Pontos com desvio de tráfego:

São Gabriel do Oeste – no km 630;

Jaraguari – no km 530;

Dourados – entre os kms 276 e 273, entre os kms 270 e 265, entre os kms 259 e 258, e no km 255;

Pontos com pare-e-siga:

Sonora – entre os kms 840 e 839;

Coxim/Pedro Gomes – entre os kms 797 e 796;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 617 e 616;

Bandeirantes – entre os kms 554 e 552;

Rio Brilhante – entre os kms 330 e 329, e entre os kms 318 e 317;

Caarapó – entre os kms 205 e 204, e entre os kms 197 e 196.

A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).