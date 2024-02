Final dos Campeões mostra a força do Laço Comprido

O CLC – Circuito de Laço Comprido realizou no fim de semana a 1ª etapa de 2024 e a Final dos Campeões de 2023, reunindo laçadores do país todo no Coliseu do Laço Comprido, num verdadeiro show de esportividade que envolveu famílias, amigos e admiradores do esporte.

Além das provas, no sábado (3), aconteceu o 1º Bailão CLC, que teve como atração principal o grupo Encantos da Natureza, e Serjão (ex Tradição) e Raffa, com participações especiais de Michele Dutra e Igor Mattos.

As provas da Final dos Campeões 2023 aconteceram no sábado e no domingo, nas categorias Coringa, Fraldinha, Mirim, Amazonas, Vaqueano, Veterano, Avô e Neto, Pai e Filho, Casal, Dupla de Ponta, Trio, Dez Mais CLC, Individual, Equipe Mais Pontuada, Laçador Mais Pontuado, além das Taças Patrão, Latão, Bronze, Prata e Ouro.

Confira quais foram os Campeões de 2023:

Coringa: Maninho Canhoto

Fraldinha Masculino: Vitor Leite e Gui Martins

Fraldinha Feminino: Andressa Albuquerque

Mirim: Alcidinho Souza

Amazonas: Mirim: Rafaela Silva

Bandeira: Eduardo Rosa e Isac Nogueira

Amazonas Adulta: Cristiane Caliolari

Amazonas Equipe: Julia Barbosa e Amanda Vaz

Vaqueano: João Brasil

Veterano: Manoel Viegas e Ramão Escobar

Avô e Neto: Luiz Mario e Alcindinho

Pai e Filho Frandinha: Coco Leite e Vinicius Leite, e Wanusa Martins e Gui Martins

Pai e Filho Mirim: Paraguai Filho e Joãozinho Paraguai

Pai e Filho Adulto: Manoel Viegas e Zozimo Viegas

Casal: Luiz Henrique e Marjorie, e Coco Leite e Neia Leite

Dupla de Ponta: Coco Leite e Vinicius Leite

Trio: João Neto, Vanderlei Vaz e Aureo Neto

Dez Mais CLC: Fernando Ramos, e Joãozinho Paraguai

Individual: Fernando Ramos, e Marcos Nati

Equipe Mais Pontuada: Rancho Santa Helena

Laçador Mais Pontuado: João Pedro Aivi, e Neto Batista

Patrão do Ano – Matheus Honório (Equipe Rancho do Bem) e Juliano Arcas (Equipe Sage Ranch)

Dez Mais Amazonas – Cristiane Calciolari (Equipe RRC Transportes) e Carol Barbosa (Equipe Fazenda Bela Idéia)

Campeão Dez Mais Equipe Pontuada – Haras Barcelona (Murilo Arante – Eduardo Rosa – Arthur Lopes – Caio Jara – Caçapava Rozo)

Copa Taça de Latão – Fazenda Cascatinha (Leonardo Visentin – Jean Lorini – Gustavo Pereira – Érico Neves – Juliano Chulé)

Copa Taça de Bronze – Marca 15 (Izanelio Rezende – Bruno Rezende – Junior Martins – Guilherme Pereira – Geovanildo Souza)

Copa Taça de Prata – Agropecuaria Estancia Santa Helena (João Alegrete – Nathan 22 – Bruno Silva – Léo Darnizot- Renato Gomes)

Campeão Taça de Ouro – Haras Barcelona (Murilo Arantes – Eduardo Rosa – Arthur Lopes – Caio Jara – Caçapava Rozo)