‘Fim da Ucrânia é inevitável’, diz Medvedev

O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitri Medvedev, afirmou nesta sexta-feira (3) que o fim da Ucrânia é “inevitável”. Presidente entre 2008 e 2012 e primeiro-ministro entre 2012 e 2020, Medvedev é um dos principais expoentes do regime de Vladimir Putin e tem sido usado pelo Kremlin como porta-voz das declarações mais agressivas contra Kiev.

Em mensagem no Telegram, ele disse que a perspectiva de “um completo fracasso do Estado ucraniano e de seu inevitável fim” é claramente visível e que o Ocidente assistirá silenciosamente à “morte” do país”.

Segundo Medvedev, a Ucrânia terá o “triste destino das colônias” que foram “violentadas da forma mais perversa e depois jogadas para morrer na lata de lixo podre da história”.

A invasão russa à Ucrânia completa um ano no próximo dia 24 de fevereiro, e acredita-se que Moscou esteja planejando uma nova ofensiva para as próximas semanas.

