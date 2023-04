Fim da novela: Flamengo anuncia a contratação de Sampaoli; contrato é até final de 2024

Nada de Jorge Jesus. A diretoria do Flamengo optou por não esperar o técnico português e contratou o argentino Jorge Sampaoli. Segundo o Lance!., com acordo até dezembro de 2024, Sampaoli é aguardado no Rio de Janeiro até este domingo, quando iniciará seu trabalho no clube da Gávea. O técnico argentino, que está na Europa, embarca hoje rumo ao Brasil. A estreia no comando do time deve ser na quarta-feira, no Maracanã, contra o Ñublense (CHI) pela segunda rodada da chave da Libertadores.

Vale destacar que, para estar na área técnica, o Flamengo precisa regularizá-lo. Como estava livre no mercado desde que deixou o Sevilla, da Espanha, em março, o clube confia que o tempo será mais do que o suficiente para deixar a situação do novo comandante regular junto às entidades.

Com passagens por Atlético-MG e Santos no futebol brasileiro, Sampaoli assume o Flamengo em momento de pressão. O desempenho individual e coletivo do time é abaixo da crítica em 2023, o que resultou na demissão de Vítor Pereira após pouco mais de três meses de trabalho no Ninho.

Sampaoli chegará ao Rubro-Negro com uma comissão técnica completa, que comandará a primeira atividade na próxima segunda-feira. Até lá, o elenco segue sob direção de Mario Jorge, do Sub-20, que dirigirá a equipe na estreia da Série A do Brasileirão, domingo, contra o Coritiba no Maracanã.