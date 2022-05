Fiems recebe empresário do Paraná com interesse em expandir negócios para MS

O chefe de gabinete da presidência da Fiems, Robson Del Casale, recebeu nesta quarta-feira (27/04) no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande, representantes de uma indústria paranaense de nutrição animal com interesse em expandir seus negócios para Mato Grosso do Sul. O diretor-presidente da Brazilian Pet Foods, José Marcos Calsavara, explicou que a companhia está avaliando novas opções de investimento no mercado nacional.

Segundo o representante do Sistema Indústria, Mato Grosso do Sul é um dos estados do país que reúne atualmente as melhores condições de atração de investidores privados. “A logística facilitada, a matriz tributária diferenciada e a proximidade com grandes centros nacionais e internacionais são fatores que fazem de Mato Grosso do Sul um destaque competitivo para as empresas que querem ampliar sua atuação no mercado”, explicou Del Casale.

O empresário paranaense também conheceu as vantagens de contar com o Sistema Fiems para apoiar os negócios. A entidade representa os interesses da indústria sul-mato-grossense e faz a interlocução junto ao poder público em favor das demandas do setor. Além disso, as empresas filiadas são atendidas pelo Sesi (Serviço Social da Indústria), Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e IEL (Instituto Euvaldo Lodi) em necessidades como formação profissional, qualificação de mão de obra, gestão empresarial, entre outros.