Fiems adota uso de etanol para frota própria e se mantém protagonista no uso de energia limpa

O uso de energia limpa é uma das medidas de maior impacto para reduzir a emissão de gases do efeito estufa na atmosfera e conter o aquecimento global. Para manter-se protagonista nas ações de transição energética, o Sistema Fiems vai adotar o uso de etanol na frota de veículos flex.

Segundo levantamento da CPL (Coordenadoria de Patrimônio e Logística) da Federação das Indústrias e do Senai Empresa, a substituição representa uma redução de 207 toneladas de carbono emitido na atmosfera por ano, que equivale a 35,44% considerando o consumo de 2023, além de fortalecer a indústria local.

No ano passado, foram consumidos 308.940,99 litros em combustíveis nas ações de logística da instituição composta de 183 veículos do Senai, Sesi, IEL e Fiems, o que representa 587,22 toneladas de carbono emitidos na atmosfera. Do total da frota, 120 veículos são flex e, portanto, passam a ser abastecidos com combustível limpo, o que representa uma redução significativa nas emissões.

De acordo com o chefe de gabinete da presidência da Fiems, Robson Del Casale, a medida faz parte de uma série de ações do Sistema Indústria em relação a sustentabilidade. “É um gesto importante para levar isso para todo o setor industrial e para toda sociedade”, ressaltou.

A medida, segundo Casale, partiu de determinação do presidente da Fiems, Sérgio Longen, para elaboração de um diagnóstico quanto ao impacto das emissões pela frota e, agora, substituição pelo biocombustível. “A transição considera pontos bem importantes, afinal, parte deste etanol é produzido no Estado, gerando emprego e fortalecendo a indústria”.

Presidente do Conselho da Biosul (Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul), Amaury Pekelman, afirma que a iniciativa demonstra compromisso e valorização dos produtos locais, a exemplo do etanol, biocombustível limpo e renovável produzido a partir da cana e do milho em Mato Grosso do Sul. A entidade é parceira da ação.

“Com essa iniciativa, a Federação dá o exemplo ao escolher o etanol para abastecimento da sua frota flex, o combustível mais limpo do mundo produzido também aqui no Estado. Ou seja, além de ser mais econômico e contribuir para a preservação do meio ambiente, gera emprego e desenvolvimento local, sendo um importante agente de sustentabilidade e de descarbonização na substituição dos combustíveis fósseis. Parabéns por mais essa ação”, afirmou.

Engenheiro mecânico e coordenador de logística da Fiems, Saulo Siqueira, explica que o convênio para abastecimento da frota é firmado com os postos Taurus cujo etanol fornecido é 100% produzido no Estado. “Além disso, o diesel fornecido pela Taurus possui em sua mistura 15% de biodiesel de origem vegetal, também produzido no Estado, também contribuindo para a redução da emissão de gases de efeito estufa”, pontuou.

Sustentabilidade na prática

O uso de energia renovável já faz parte da rotina dos colaboradores do Sistema Fiems. Atualmente, quase 100% dos prédios de Sesi e Senai fazem uso de energia fotovoltaica. Além disso, o Sistema está concluindo obras de um complexo de usinas de energia solar, no Clube do Trabalhador do Sesi, em Campo Grande. A meta é produzir até 10 MWp.

Na última Convenção, realizada entre os dias 29/02 e 01/03, em Três Lagoas, foram plantadas 28 mudas de ipê na intenção de compensar os gases emitidos durante o evento, considerando o uso de energia com transporte e acomodação. Além disso, o Sistema Fiems é parceiro do Governo do Estado nas ações para tornar Mato Grosso do Sul Carbono Neutro até 2030, além de Senai Carbono Neutro.