Festop levou mais de 20 mil pessoas à Praça Antônio João no fim de semana

Festival de Todos os Povos deve entrar no Calendário Oficial de Dourados

Música, dança, artes cênicas, artesanato, literatura e muita diversão. Tudo o que foi prometido foi entregue no 1º Festop, o Festival de Todos os Povos, realizado em Dourados, neste fim de semana. Durante os três dias, aproximadamente 20 mil pessoas passaram pela Praça Antônio João e a repercussão positiva da festa justifica a inclusão do evento no calendário cultural do município.

O Festop começou na sexta-feira (14) com shows, lançamentos de livros na Tenda de Literatura e grande movimentação para acompanhar shows concorridos de Giani Torres, Forrodiando, Kléber e Kleberson e Caio Borda. O pico de público aconteceu no sábado (15), com, segundo os organizadores, aproximadamente dez mil pessoas passando pela Praça Antônio João e visitando os diversos espaços do evento durante todo o dia e, principalmente, nos shows da noite, com apresentações de Miliano, Soul Ra, Brô MCs e fechando com o pagode do grupo Não Tem Hora.

No domingo (16), o último dia de festa teve atrações para as crianças durante toda a tarde e à noite a mistura samba e pop-rock deu o tom, começando com a apresentação do grupo campo-grandense Sampri e completando com Made in 90 e o show de encerramento com Dagata e Os Pé Vermeio.

Viva a Cultura

Idealizador do Festop e um dos organizadores, o músico e produtor cultural Fernando de Castro Além comemorou o sucesso do evento. “Foi tudo perfeito. Até a chuva, prevista para o fim de semana, veio apenas na segunda-feira. Quando imaginamos o Festop para ocupar um vácuo cultural na nossa cidade, a imagem que tínhamos era essa: a Praça Antônio João lotada com o público conhecendo a diversidade da produção cultural dos nossos artistas, artesãos, autores, fazendo essa aproximação e assim aconteceu”, disse.

De acordo com Carlos Amarilha, coordenador no núcleo de literatura, 37 escritores levaram seus trabalhos para a Tenda de Literatura, além de outras pessoas que aproveitaram o espaço para declamar suas poesias. “Tivemos lançamento de livros, sarau literário, declamação de poesias, abrimos espaço para palco aberto com apresentações maravilhosas. Temos muito o que agradecer, aos escritores e ao público que passou por todos os espaços culturais do Festop. Viva a cultura! As artes! A poesia!”.

A repercussão do Festop foi imediata. Nesta segunda-feira (17), o vereador e presidente da Câmara Municipal, Laudir Munaretto, protocolou o pedido de inclusão do Festival de Todos os Povos no calendário oficial de Dourados. “Esse é um prêmio para todos nós da organização e o resultado de um trabalho que começou em meados do ano passado com uma equipe de 20 pessoas que acreditaram em um sonho. Estamos felizes e realizados”, completa.

A primeira edição do Festop foi financiada pelo Fundo de Investimentos Culturais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), com patrocínio da Prefeitura de Dourados e apoio da UFGD, Câmara Municipal, Unigran, Sicredi, West Fertilizantes, Engepar, Twoco Produções, Comercial Oshiro, Stilo Tintas, Paraíso das Tintas, Primus Tintas, Contintas, FM Cidade 101 e MS Web Rádio.