Festop está com inscrições abertas para Feira de Artesanato

Artistas poderão expor e negociar seus trabalhos em três noites de festa no centro de Dourados

O 1º Festop, Festival de Todos os Povos, acontece entre os dias 14 e 16 de abril, na Praça Antônio João, em Dourados. O evento reunirá artistas de várias vertentes com exposições, feira e shows gratuitos. Exclusivamente para os artesões que queiram expor seus trabalhos, estão abertas as inscrições para a Feira de Artesanato. Os espaços são limitados e o cadastro deve ser feito até o dia 31 de março. No dia 2 de abril será divulgada a lista dos participantes selecionados.

De acordo com Carlos Amarilha, coordenador de literatura e artesanato do Festival, a escolha dos expositores para participação no Festop vai depender se os interessados se enquadram nas exigências listadas no edital. “São considerados alguns pontos, como originalidade, qualidade e comunicação. Além disso, lojinhas com produtos com processo manual de fabricação têm prioridade”, explica. Segundo ele, a organização dos expositores na Feira será organizada antecipadamente e comunicada com antecedência.

O formulário para inscrição do Festop pode ser acessado clicando aqui e o edital está aqui.

Palco para Todos

O Festival de Todos os Povos tem objetivo de fomentar a cultura de Dourados e desenvolver o turismo local. São três noites de shows gratuitos na Praça Antônio João, com diversas atrações, incluindo dança, música, teatro, literatura, artes plásticas, artesanato e shows gratuitos com artistas locais e autorais, além de espaço gastronômico em parceria com o curso de Gatronomia da Unigran.

Entre as atrações estão confirmados a cantora Soul Ra, Kleber e Kleberson, Não Tem Hora, Miliano, Orquestra Sinfônica da UFGD, Sucata Cultural, Grupo de Dança Studio Jacy Brasileiro, Grupo de Dança Canto Kaiwoá, e outras.

O evento é financiado pelo Fundo de Investimentos Culturais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), Prefeitura de Dourados e com apoio da Câmara de Dourados, Unigran, Sicredi e da West Fertilizantes.