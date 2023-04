Festop divulga programação dos três dias de festival

Público pode se programar para curtir música, artes cênicas, literatura, artesanato e gastronomia na Praça Antônio João

A organização do 1º Festop, o Festival de Todos os Povos, está na reta final e, no próximo fim de semana, a Praça Antônio João, em Dourados, será invadida pela Cultura com muita música, artes cênicas, literatura, artesanato e gastronomia. Entre os dias 14 e 16 de abril, artistas de diversas tendências levarão seu trabalho ao público. A programação está pronta e pode ser conferida com detalhes na conta oficial no Instagram @festop.dourados.

Os shows e exposições na Praça Antônio João são gratuitos. O evento é financiado pelo Fundo de Investimentos Culturais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), com apoio da Prefeitura de Dourados, Unigran, Sicredi, West Fertilizantes, FM Cidade e MS Web Rádio.

Sexta-Feira

O Festop começa na sexta-feira (14) com a abertura oficial às 18h30 no palco da Praça Antônio João e, em seguida, apresentação da Orquestra da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). Na sequência dos shows, apresentações de Giani Torres, Forrodiano, Kleber e Kleberson e fechando a noite com Caio Borda.

Paralelamente, a Tenda de Literatura tem lançamento do livro de Antônio Carlos Ruiz e sessões de autógrafos de diversos autores. Na arena, apresentação teatral com Kaio Ramos.

O segundo dia de Festop tem atrações para todos os gostos. As apresentações do sábado (15) começam às 9h em espaço próximo à Feira de Artesanato com a Orquestra Moinho Cultural. Em seguida, espetáculo de dança com Moinho Cultural – Migrantes. Na parte da manhã seguem lançamentos na Tenda de Literatura e apresentação de Kaio Ramos.

Às 15h, apresentação do Grupo Juvenil de Danças Tradicionais do CTG Querência do Sul, de Dourados, em seguida do Oorin Daiko da escola modelo de Língua Japonesa e do Moinho Cultural – Guadakan. No palco, às 17h, apresentações de dança do Grupo de Dança Indígena Canto Kaiwoá, do Stúdio Jacy Brasileiro e Studio Tiaki. Na Tenda de Literatura, lançamento de livros e pocket show com Fernanda Ebling às 20h.

Os shows começam às 20h40 com apresentações de Miliano, Soul Ra entra no palco às 21h50, Brô MC’s às 23h e encerrando com o grupo Não Tem Hora, às 0h10.

Último Dia

No domingo (16), na Feira de Literatura, às 14h30 e às 20h, acontece o Sarau Literário, com palco aberto para os visitantes declamarem suas poesias. No palco central, às 16h20, tem música infantil com Sheyla Canamaro. Na arena, às 16h30, apresentação do Circo Le Chapeau com o espetáculo Tradicional Pocket Show. No palco, às 17h30, tem o poeta Emmanuel Marinho e, em seguida, a Orquestra Indígena de Campo Grande. Na arena, às 20h30, tem dança com o Studio Tiaki.

No palco, os shows começam às 20h40 com o Grupo Sampri, de Campo Grande. Depois a banda Made in 90 se apresenta às 21h50 e, para encerrar, Dagata & os Pé Vermeio sobem ao palco às 22h55.