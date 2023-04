Festop começa nesta sexta com shows na Praça Antônio João

Festival de Todos os Povos integra artistas de diversas tendências com o público

A Praça Antônio João é, neste fim de semana, o centro cultural do interior de Mato Grosso do Sul. Começa nesta sexta-feira (14) o 1º Festop, o Festival de Todos os Povos. Música de todos os estilos no palco central e diversidade cultural nos demais espaços com Tenda de Literatura, Feira de Artesanato, artes cênicas e circenses na arena e praça com Festival Gastronômico.

O evento seguirá sábado (15) e domingo (16) e é financiado pelo Fundo de Investimentos Culturais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), com patrocínio da Prefeitura de Dourados e apoio da UFGD, Câmara Municipal, Unigran, Sicredi, West Fertilizantes, Engepar, FM Cidade 101 e MS Web Rádio.

A abertura oficial do Festop acontece às 18h30 no palco da Praça Antônio João e, em seguida, apresentação da Orquestra da Universidade Federal da Grande Dourados. Entre os shows da primeira noite, sobem ao palco, a partir das 20h20, Giani Torres, Forrodiano, Kleber e Kleberson e fechando a noite com Caio Borda.

Paralelamente, a Tenda de Literatura tem lançamento do livro de Antônio Carlos Ruiz e sessões de autógrafos de diversos autores, apresentação de Biko do Trambone e palco aberto para declamações. Na arena, apresentação teatral com Kaio Ramos. Nos porticos da Praça Antônio João, arte urbana com intervenções artísticas de Gi Brandão, Henrique de Sousa, Nathalya Escobar e Parrésio.

Tudo pronto

A organização para a primeira edição do Festop começou ainda nos meados do ano passado e agora entrega estrutura para que os artistas douradenses possam apresentar suas produções ao público. Segundo o idealizador e um dos organizadores, Fernando de Castro Além, o objetivo é proporcionar esse encontro. “O Festop surgiu para suprir um vácuo de eventos culturais em Dourados. Então porque não organizar um festival que congregue os diversos artistas e a população? Foi o que fizemos. No palco teremos sertanejo, rock, rap, mpb, forró, orquestra. Dourados é uma cidade diversa e isso se reflete nos artistas com produções vigorosas e muito criativa”, resume.

Outros dias

No sábado estão programadas atividades durante todo o dia em diversas áreas e os shows começam às 20h40 com apresentações de Miliano, Soul Ra entra no palco às 21h50, Brô MC’s às 23h e encerrando com o grupo Não Tem Hora, às 0h10.

No domingo, o palco central, às 16h20, tem música infantil com Sheyla Canamaro. Na arena, às 16h30, apresentação do Circo Le Chapeau com o espetáculo Tradicional Pocket Show. No palco, às 17h30, tem o poeta Emmanuel Marinho e os shows começam às 20h40 com o Grupo Sampri, de Campo Grande. Depois a banda Made in 90 se apresenta às 21h50 e, para encerrar, Dagata & os Pé Vermeio sobem ao palco às 22h55.