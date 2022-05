Festival Internacional de Pesca de Corumbá já tem 125 equipes inscritas

Com apoio do Governo do Estado, por meio de edital no valor de R$ 100 mil na categoria Eventos de Esporte e Aventura aprovado pela Fundação de Turismo (Fundtur/MS), a prefeitura de Corumbá reedita neste fim de semana o tradicional Festival Internacional de Pesca Esportiva, no Rio Paraguai. Com limite de 300 inscrições, já confirmaram presença até agora 125 equipes na prova principal, que será realizada no sábado (21).

O torneio é promovido desde a década de 1990 e deixou de ser realizado alguns anos – o último foi em 2012 -, sendo retomado com a parceria entre Estado, Município e a ACERT (Associação Corumbaense de Empresas de Turismo). A organização, a cargo da Fundação de Meio Ambiente de Corumbá, estima que o número de participantes deve ultrapassar 150 equipes. As inscrições podem ser feitas até esta quarta-feira (18), no valor de R$ 300,00.

O festival vai distribuir mais de R$ 50 mil em prêmios: os inscritos vão concorrer a um carro zero km, uma moto zero km, um barco de alumínio e dois motores de popa (de 30 e 15 HP). Também haverá troféus para as equipes que ficarem na primeira, segunda e terceira colocações (maior quantidade de pescado), além de troféu especial para o competidor que pegar o maior peixe. A pesca será realizada numa extensão de 6 km do rio.

Largada e shows

A equipe poderá ser formada por até três pescadores, mais o piloteiro (que não poderá pescar). Segundo o regulamento, cada equipe receberá uma régua que deverá ser utilizada para medir os pescados. A fiscalização antes e durante a prova será realizada pela Marinha e será exigida a documentação pessoal (carteira estadual ou federal de pesca amadora) e da embarcação. A prova terá largada na prainha do Porto-Geral, se estendendo das 7h às 14h.

A abertura oficial do evento ocorrerá às 19h de sexta-feira (20), no Centro de Convenções do Pantanal, situado na orla portuária. Na sequência, acontecerão os shows com a dupla Marinho & Rafael e Levy e Banda, no palco principal. A premiação da prova principal e sorteio dos prêmios estão marcados para às 15h de sábado, e a programação segue com dois shows a partir das 20h30, no Porto-Geral, com o regional Evandro Campos e a dupla Munhoz e Mariano.

Infantil e canoinha

O festival segue no domingo (22), das 7h às 13h, com a prova infantil, que contará com mil crianças inscritas. Serão realizadas baterias, cada uma com duração de meia hora. Os três primeiros colocados da categoria receberão troféus personalizados do evento e serão sorteados entre os participantes um videogame, três celulares, 11 bicicletas, quatro TVs e três tablets. Durante as inscrições foi arrecada uma tonelada de alimentos não perecíveis.

Faz parte ainda da programação, no domingo, a Regata de Canoinha, com largada às 9h30. A chamada canoinha-de-um-pau-só é construída artesanalmente com tronco de ximbuva pelos pescadores, ribeirinhos e índios guató, tradição que remonta a ocupação e colonização do Pantanal. A regata ocorre desde 1993, uma iniciativa da Marinha com o objetivo de resgatar um legado histórico e cultural. A canoinha é meio de transporte e de sustento pela pesca.

Encerrando o festival, haverá uma Roda de Samba no Porto-geral, a partir das 12h.

Mais informações: fipecorumbams