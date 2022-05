Festival Gastronômico e Musical Descubra CG começa com apresentações musicais

O Festival realizado pela Abrasel MS foi um grande sucesso ano passado e pretende repetir a dose em 2022

Começa nesta quinta-feira (14) a 2ª edição do Festival Gastronômico e Musical Descubra Campo Grande, com 282 apresentações confirmadas e a participação de 139 artistas.

O Festival Gastronômico e Musical Descubra Campo Grande, realizado pela Abrasel MS – Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul, foi um grande sucesso em 2021 e pretende repetir a dose neste ano.

O objetivo do Festival é valorizar as expressões artísticas, gastronômicas e culturais da capital. Para esta edição, além de bares, restaurantes e músicos, também foi aberta a participação de artistas de stand up comedy.

Juliano Wertheimer, presidente da Abrasel MS, destacou o sucesso da primeira edição, que mostrou o potencial da Capital para eventos que aliam gastronomia e cultura. “Os clientes compareceram, os artistas corresponderam e os bares e restaurantes receberam a todos com os melhores cardápios. Isso demonstra que os festivais têm público e que cada vez mais Campo Grande vira referência”.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Max Freitas, comemorou o sucesso do Festival. ” A segunda edição do Festival Gastronômico e Musical é uma grande conquista da gestão. A primeira foi um sucesso, movimentou a economia, gerou empregos e acima de tudo valorizou os nossos artistas regionais”.

Agenda

A programação do Festival Gastronômico e Musical Descubra Campo Grande está disponível no https://descubracg.com.br/agenda-2/

Retomada econômica

O presidente da Abrasel MS pontuou que o Festival Gastronômico e Musical Descubra Campo Grande é uma grande oportunidade para o setor de bares e restaurantes e o cultural continuarem o seu processo de retomada econômica, depois de sofrerem com as restrições impostas pela pandemia do Covid-19. “Sobrevivemos ao longo desses quase dois anos, precisamos nos reinventar e acreditamos que essa segunda edição do Festival, assim como a primeira, vai movimentar o setor e auxiliar na retomada”.