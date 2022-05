Festival Gastronômico e Musical chama a atenção para o stand up comedy

A 2ª edição do Festival Gastronômico e Musical Descubra Campo Grande trouxe o stand up comedy como mais uma opção de entretenimento para o evento. Com muito bom humor e promovendo ótimas risadas, os artistas estão fortalecendo o sucesso do festival, que em sua segunda edição está mostrando que veio para ficar.

Para o presidente da Abrasel MS – Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul, Juliano Wertheimer, a inovação é uma marca do festival, que conta com aproximadamente 300 apresentações confirmadas e a participação de 139 artistas, entre músicos e comediantes. “A modalidade da comédia dentro do festival reforça que a nossa capital está mais que preparada para eventos que envolvam a gastronomia e a cultura. Há público, os estabelecimentos comportam e mais do que isso, temos talento de sobra para movimentar Campo Grande”, pontuou.

Wagner Jean, artista de stand up comedy, achou bacana ter aberto esta oportunidade para a modalidade. Ele que está a mais de 11 anos no mercado, destacou que sempre teve que buscar diretamente os espaços, entre artista e estabelecimento. “É sempre muito bom fazer parte de um projeto encabeçado pela Abrasel e Sectur”. E acrescentou de forma bem-humorada: “A gente espera participar da terceira, da quarta, da quinta edição do Descubra CG. Enquanto comediante estamos à disposição da Abrasel para qualquer outro projeto que venha desenvolver”.

Alex Figueiredo, que também é artista de stand up comedy, mencionou a conquista da inclusão dessa modalidade artística no Festival, fortalecendo a classe artística. “Essa oportunidade que a Abrasel MS trouxe ao incluir o stand up comedy na programação da 2ª edição do Festival Gastronômico e Musical Descubra CG foi uma conquista construída em conjunto com o poder público em diversas esferas e, de forma inédita, abrilhanta ainda mais esse projeto que contempla a todos os envolvidos e possibilita a multiplicação de palcos para fortalecer os artistas empenhados do setor e também revelar novos talentos, agora também na área do stand up comedy”.

Ao todo, quatro casas estão preparadas para receberem as apresentações de stand up comedy:

Cegê Comedy – Rua Cadênio, 55 – Santa Fé

Vera’s Bar – Avenida Bom Pastor, 154 – Vilas Boas

Garagi Eventos – Avenida Cônsul Assaf Trad, 881 – Cel. Antonino

Caseirinho Burguer – Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1722 – Vila Carvalho.

Para ver a agenda de apresentações, acesse https://descubracg.campogrande.ms.gov.br/

Retomada

O presidente da Abrasel reforçou a importância do festival para a retomada econômica. “Assim como em todos os setores, os artistas também sofreram com os impactos ocasionados pelas restrições da pandemia. É hora de unir forças e superar esses mais de dois anos que estamos com as restrições e melhorar a economia, dando oportunidade para quem faz arte e ficou todo esse tempo parado”.