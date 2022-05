Festival de Pesca de Corumbá tem 121 peixes capturados e dourado é o destaque

Com 53 dourados fisgados e validados, de um total de 121 peixes capturados e soltos no Rio Paraguai, o Festival Internacional de Pesca de Corumbá realizou neste sábado a prova principal, que contou com a participação de 256 equipes, a maioria integrada por pescadores esportivos do Estado. O Governo do Estado apoia o evento promovido pela prefeitura com R$ 225 mil, recurso destinado a promoção e cachê artístico.

Depois de uma semana de frio, com temperatura média de 12 graus, o sábado amanheceu com sol mais forte e a pesca foi farta. A prova principal foi iniciada às 7h, encerrando-se às 14h, e o “rei” do rio foi a espécie mais fisgada, dando mais emoção ao campeonato. Os maiores exemplares capturados (na frente do Porto-Geral), no entanto, foram dois pintados com o mesmo tamanho (90 centímetros) por equipes diferentes.

O festival foi iniciado na sexta-feira, com abertura e shows na orla portuária, e termina na manhã deste domingo com a prova infantil, que terá a participação de mil crianças. Durante a premiação a prova principal, na tarde de sábado, o prefeito corumbaense Marcelo Iunes anunciou a data do festival do próximo ano: será de 4 a 6 de fevereiro, abrindo a temporada de pesque-solte, atendendo pedido dos empresários do setor.

Pantanal é espetacular

A equipe campeã da prova foi a Kakai (Corumbá), com 947 pontos, seguida da Kayama (Goiânia), com 861 pontos. As duas equipes estavam empatadas a menos de dez minutos do encerramento, quando os campeões corumbaenses fisgaram duas piraputangas, de 35 e 25 centímetros. A Kakai pescou ainda dois dourados (64 e 56 centímetros), um pintado (90 centímetros) e duas cachorras (65 e 66 centímetros).

“Nossa estratégia foi diversificar as espécies, depois de pegar o dourado e o pintado, e no finalzinho fisgamos as piraputangas, que deram a nossa vitória. Foi um trabalho de equipe”, disse Bruno Girotto, um dos integrantes da equipe Kakai, formada ainda pelos pescadores Carlos Artur (Cacá) e Ammar Mohamed.

Para o árbitro da prova, Maxwell Antunes Maciel, a competição foi muito rica e o total de peixes capturados e validados comprova que o Pantanal é um dos principais polos de pesca esportiva do Brasil. “O Pantanal é espetacular e seu diferencial está nessa riqueza que é o Rio Paraguai, onde, em pouco mais de seis horas de prova, foi fisgado essa quantidade de peixes”, destacou ele, que dividiu a arbitragem com Adriana da Silva Santana.

Respira pesque-solte

Os 121 exemplares capturados e soltos foram assim distribuídos: dourado, 53; pintados, 13; pacu,3; barbado, 14; jurupoca, 5; palmito, 3; jurupessem, 1; piraputanga, 8; curimba,2; cachorra, 19. Ainda no sábado, a prefeitura entregou a premiação até o terceiro lugar e sorteou vários prêmios, dentre os quais um carro, uma moto, um barco de alumínio e dois motores de popa. A prova infantil também terá inúmeros prêmios.

A equipe Kayama IV foi a ganhadora do carro, tendo à frente a pescadora e empresária Joyce Santana. Ela declarou, ao receber o prêmio, que o carro será compartilhado entre a tripulação de um dos seus barcos, que tem o nome da equipe. Sobre o Festival de Pesca, ela disse que o evento é um encontro dos amantes da pesca esportiva: “Corumbá tem que realizar esse congraçamento, somos o maior polo da pesca, aqui respira o pesque-solte”.

Realizado depois de nove anos, o festival movimentou a Capital do Pantanal, atraindo turistas de Campo Grande e outras cidades do interior e também de outros estados. “Foi um grande evento, a cidade ganha mais visibilidade para o seu principal atrativo, que é a pesca, e esperamos realizar um festival ainda melhor em 2023”, comentou Luís Martins, empresário de hotelaria e pesca, destacando a parceria do Governo do Estado.