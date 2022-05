Festa do Laço Carapé terá R$ 20 mil em prêmios durante a 56ª Expoagro

Durante a 56ª Expoagro, de 13 a 22 de maio, no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, em Dourados, acontece a festa do Laço Carapé, que vai distribuir R$ 20 mil em prêmios.

O evento é uma promoção do Rancho do Laço, em parceria com o Sindicato Rural do município, e demanda do competidor habilidade, equilíbrio, bom relacionamento com o cavalo e inteligência para desempenhar as provas.

O patrão Rudinho Azambuja está à frente e diz que há competidores de toda a região e até de outros estados.

A programação conta com ‘vaca gorda’, com disputas individuais. Os competidores vão concorrer à premiação de R$ 1,5 mil (Força A), de R$ 750 (Força B) e de R$ 500 (Força C).

Neste sábado, dia 14, teve início as disputas de modalidades, com classificação de equipes. Já no dia 15 (domingo), a partir das 8h, haverá a final, com disputa das equipes com maior pontuação. Eles vão concorrer a Taça Ouro (premiação de R$ 5 mil e R$ 1,5 mil), Taça Prata (premiação de R$ 4 mil e R$ 1,5 mil) e Taça Bronze (prêmio de R$ 3 mil e R$ 1,5 mil).

Também serão premiados o Campeão Capitão (R$ 400), Campeão Fecha Rosca (R$ 400), Campeão Trio (R$ 600), Campeão Individual (R$ 900), Campeão Bandeira (R$ 300), Campeão Mirim (R$ 300), Campeão Amazona Mirim (R$ 300) e Campeão Amazona Adulto (R$ 300).

Sobre a Expoagro

A Expoagro é a maior feira de agronegócio do Mato Grosso do Sul e está em sua 56ª edição. O evento, de 13 a 22 de maio no Parque de Exposições João Humberto de Andrade Carvalho, é uma realização do Sindicato Rural de Dourados e organização da Opa Marketing Digital. A 56ª Expoagro tem o patrocínio da Brahma e apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, Prefeitura de Dourados, Inpasa, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil – Governo Federal, Sicredi, Senar MS, São Bento Incorporadora e Unigran.

