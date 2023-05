Festa da Linguiça de Maracaju: Com apoio do Governo de MS, evento recebe mais de 35 mil pessoas

O tradicional almoço encerrou a 27ª Festa da Linguiça de Maracaju, nesta segunda-feira (1º de maio, Dia do Trabalho). Considerada uma das festividades mais tradicionais de Mato Grosso do Sul, a Festa da Linguiça é organizada pelo Rotary Club de Maracaju, Casa da Amizade, e conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura. Também apoiam o evento a Prefeitura de Maracaju, além de parceiros da iniciativa privada.

Entre os dias 28 de abril e 1º de maio, passaram pelo Parque de Exposições Libório Ferreira de Souza cerca de 35 mil pessoas, e que contou ainda com shows musicais dos cantores Munhoz e Mariano, Yasmin Santos, e a dupla Gian e Giovani.

Durante os quatro dias de realização, foram consumidas e comercializadas 10 toneladas de linguiça e toda a renda será destinada às entidades socio-assistenciais do município, entre elas, o Hospital Soriano Corrêa da Silva e projetos sociais da PM (Polícia Militar).

Para o governador Eduardo Riedel, que esteve presente na abertura do evento, e também participou do encerramento da Festa da Linguiça de Maracaju, o evento contribui para a economia do município, além de apoiar instituições de caridade.

“Há 27 anos, a Festa da Linguiça surgiu, em uma iniciativa de pessoas de Maracaju. O Rotary encampou a organização da festa, a prefeitura municipal sempre foi muito parceira e o Governo do Estado também. A tradição de Maracaju está expressa na culinária, nos costumes e na cultura, e o objetivo de todo este movimento é ajudar as instituições de caridade e a sociedade de maneira geral”, complementou. A festa gera mais de 600 vagas de trabalho, entre empregos diretos e indiretos.

Ao chegar no Parque de Exposições Libório Ferreira de Souza, Riedel cumprimentou o público, visitou estandes, entre eles, a Casa do Artesão de Maracaju, ganhou a camisa do time de futebol, o Maracaju Atlético Clube, e almoçou no pavilhão do Rotary Club.

A artesã Edenize Ferreira de Fava participa da feira há 10 anos. “Eu exponho bate-mão, necessaire, panos de prato, lixeirinha de carro, e outras peças”.

O artista sul-mato-grossense, Dilfânio Brites, o Garça, faz parte da terceira geração de artesãos da família e expôs o seu trabalho em madeira, pela primeira vez na feira. “É um privilégio. Tivemos o convite para estar aqui na feira. A festa abriu portas para mostrar o nosso trabalho”, afirmou o artesão.

O pavilhão do Rotary Club contabilizou 5.650 refeições servidas. A coordenadora do buffet, Maria Amélia Borges de Azambuja, trabalha há 17 anos na organização da festa.

“A nossa gastronomia é excelente. Servimos arroz branco e com guariroba, salada de repolho agridoce, vinagrete, creme de milho, mandioca, farofa, a nossa linguiça e carne assada. Este ano, superamos a expectativa. Foi uma festa muito boa e estamos muito contente e agradecemos ao Governo do Estado, a prefeitura e aos visitantes de todo o Mato Grosso do Sul e os que também vieram de outros estados”, comentou.

A Festa da Linguiça de Maracaju

O evento é um dos maiores da gastronomia do estado, responsável por atrair milhares de visitantes para o município, além de aquecer a economia local, oportuniza trabalhos temporários e dá visibilidade ao município.

Com características únicas, a linguiça de Maracaju deu origem a tradicional Festa da Linguiça que há 26 anos movimenta a economia não só do município, mas de todo Estado. Outro marco, foi no ano de 1997, quando entrou para edição anual do livro do Guinness Book, como a maior linguiça do mundo feita de uma tripa única do boi, com 31 metros.

No ano de 2016, uma nova conquista: o selo de Indicação Geográfica (IG) emitido pelo Inpi (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), garantiu a iguaria, proteção contra falsificações de origem e produção.

Festa da Linguiça

Criada em 1994, a Festa da Linguiça nasceu de um projeto do Rotary Club de Maracaju que buscava divulgar e valorizar a iguaria mais famosa da cidade. Os anos passaram e parcerias sendo firmadas, com isso o evento alcançou proporções internacionais, atraindo turistas de várias partes do Brasil e do exterior.

A parte gastronômica foi unida a outros atrativos como shows nacionais, exposição de veículos, máquinas e implementos, parque de diversões, artesanato, o que transformou a festa em um dos principais eventos turísticos de Mato Grosso do Sul.

A linguiça é preparada somente com carnes de primeira e temperada com ingredientes tradicionais misturados a itens curiosos, como o suco de “laranja azeda”, por exemplo, o que torna único o sabor dessa iguaria.

O preparo é 100% sul-mato-grossense, criado por famílias que vieram do triângulo mineiro no intuito de conservar os cortes nobres, deixando os demais para o preparo do charque.