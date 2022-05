Feirão Digital de Empregos oferece 1,7 mil vagas por meio do aplicativo MS Contrata +

Oportunidade de entrar no mercado de trabalho, utilizando tecnologia e inovação. Assim a Funtrab (Fundação do Trabalho de MS) lançou nesta terça-feira (10) o primeiro “Feirão Digital de Empregos”, que oferece 1.749 vagas para todo o Estado, por meio do aplicativo “MS Contrata + para Trabalhadores”.

Além de contribuir para o trabalhador ter acesso ao novo emprego, o feirão digital quer incentivar a população a utilizar o aplicativo digital, para ter acesso as vagas disponíveis em todo o Estado. A expectativa é que no futuro não se precise mais do atendimento presencial nas unidades, dando mais facilidade e agilidade em todo o processo.

“Estamos lançando hoje o primeiro feirão digital de empregos, que vai facilitar e tornar mais fácil ao trabalhador ter acesso as vagas disponíveis, do que vir aqui fazer o cadastro pessoalmente. A pessoa baixa o aplicativo na versão ao trabalhador e lá estarão todas as vagas à disposição”, afirmou o diretor-presidente da Funtrab, Marcos Derzi.

Ele ressaltou que um dos objetivos da Funtrab nos últimos anos era reduzir as filas dos trabalhadores que seguiam todos os dias às unidades. “Muitas vezes o trabalhador sequer tinha dinheiro para voltar para casa. Gastava com ônibus, alimentação e tinha que enfrentar uma fila para buscar as vagas. Precisando até de senha. Agora, no mundo digital, ele faz o cadastro e procura sua vaga pelo aplicativo”, explicou.

Derzi destacou que além de procurar as vagas de emprego, o trabalhador pode cadastrar o seu currículo, buscar opções de qualificação profissional ou dar entrada a serviços como seguro desemprego e carteira de trabalho digital. “Nosso objetivo é que em até dois anos possa acabar o atendimento presencial. Tudo será feito por meio digital. É o Estado investindo e apostando em tecnologia e inovação”.

O diretor-executivo da Funtrab, João Benitez, destacou que o aplicativo já é uma realidade na instituição, tanto que muitos trabalhadores e empresas utilizam o sistema para oferecer e buscar empregos no Estado. “Já reduziu em 70% a rotatividade de pessoas que vem até a unidade atrás de vagas. Antes precisava de até 20 pessoas para atender na unidade, hoje são apenas oito. Mais de 50% de redução”.

O Feirão Digital de Empregos segue por todo o mês de maio, depois disto todas as vagas disponíveis pela Funtrab estarão abertas também no aplicativo. Quem preferir ir pessoalmente nas unidades continuarão sendo atendidas da mesma maneira.

Inovação e Referência

Marcos Derzi destacou que o aplicativo “MS Contrata +”, criado pelo Governo do Estado em janeiro de 2021, já se tornou referência nacional, sendo replicado por outros estados, como Rio de Janeiro e Rondônia, e já está sendo implantado no Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais.

Outra inovação disponível no aplicativo é que empresas de fora do Estado podem oferecer vagas aos nossos trabalhadores. “Alguns meses atrás uma empresa de outro Estado se cadastrou no aplicativo e ofereceu 300 vagas para caminhoneiros que moram no Mato Grosso do Sul. É a tecnologia usada em nosso favor”.

O MS Contrata já tem mais de 80 mil currículos cadastrados. Também dispõe de uma ferramenta que assim que a empresa disponibiliza uma vaga para tal profissão, o sistema já envia a notificação aos trabalhadores que dispõe desta qualificação. Em breve inclusive haverá vagas específicas também aos migrantes.

“Nosso alvo principal são as pessoas que vão economizar e terão mais comodidade e facilidade para buscar a sua vaga no mercado de trabalho”, concluiu o diretor-presidente. Assim a Funtrab continua sua missão de ajudar o trabalhador a garantir seu novo emprego. Neste ano 114.731 pessoas já foram atendidas, com mais de 38 mil encaminhamentos ao mercado de trabalho.

Confira os links para baixar o aplicativo: IOS e Android