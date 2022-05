Feirão Digital de Empregos já tem primeiras contratações e aumento de vagas

Dois dias após o lançamento, o Feirão Digital de Empregos da Funtrab (Fundação do Trabalho de MS) já teve aumento de vagas, 907 novos currículos cadastrados e três contratações. Todas as oportunidades de trabalho estão disponíveis no aplicativo “MS Contrata +”.

“Estamos surpreendidos com estes números positivos, com os novos currículos, mais vagas disponíveis, assim como as pessoas que já foram contratadas neste período. O feirão digital facilita a vida do trabalhador, que procura o emprego dentro da sua casa, por meio do celular”, afirmou o diretor-executivo da Funtrab, João Benitez.

O Feirão Digital iniciou com 1.749 vagas e já teve o acréscimo de 56. O aplicativo tinha 80 mil currículos e recebeu mais 907 nestes dois dias, sendo 15 de pessoas com deficiência. Mais 12 novas empresas se cadastraram no aplicativo e houve 11.988 envios de currículos para as vagas disponíveis.

A intenção é incentivar a população a procurar as opções de emprego pelo aplicativo e assim não precisar ir às unidades para o atendimento presencial. Se evita filas, economiza e oferece mais comodidade ao trabalhador.

Fim das filas

No lançamento do Feirão Digital, o diretor-presidente da Funtrab, Marcos Derzi, destacou que um dos objetivos era reduzir as filas dos trabalhadores nas unidades, que precisavam até de senhas para receber o atendimento. “Nosso foco é apostar na inovação e tecnologia, muitas vezes o trabalhador sequer tinha dinheiro para voltar para casa, agora ele faz o cadastro e procura o emprego pelo aplicativo”.

Outra facilidade é que assim que uma vaga fica disponível no aplicativo, o próprio sistema já notifica os trabalhadores que possuem qualificação para aquela função. “Já se faz esta ligação entre o trabalhador e o empregador. Fica mais fácil, porque muitas vezes a pessoa não acompanha o tempo inteiro as atualizações das vagas”, destacou Benitez.

O Feirão Digital de Empregos segue por todo o mês de maio, depois disto todas as vagas disponíveis na Funtrab estarão abertas também no aplicativo. Quem preferir ir pessoalmente nas unidades continuarão sendo atendidas.

Confira os links para baixar o aplicativo: IOS e Android