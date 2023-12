Feira Livre de Dourados vai abrir na sexta-feira a partir das 17h

No domingo (24), também haverá feira até às 17 horas

Parte dos feirantes da Feira Livre João Totó Câmara, na Rua Cafelândia, estarão com as barracas abertas nesta sexta-feira (22), a partir das 17 horas. No domingo (24), também haverá feira até às 17 horas.

Segundo informações da Semad (Secretaria Municipal de Agricultura Familiar), o coletivo informou que horário de funcionamento foi alterado porque a véspera do Natal e do Ano Novo serão no domingo, dia de abertura da feira.

Já os feirantes da Feira do Parque dos Ipês farão um recesso do dia 16 a 22 de janeiro. Portanto, neste período não haverá feira às terças. As atividades retornam no dia 23 de janeiro.