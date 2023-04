Família pede, e Cuca, pressionado, pede demissão do Corinthians

Muito pressionado por parte de alguns torcedores, tanto na internet como em dependências do clube, Cuca pediu demissão

Cuca não é mais técnico do Corinthians. Segundo a Gazeta Esportiva, após seis dias treinando o Timão, a família do treinador pediu para que ele deixasse o clube por conta dos protestos que estão sendo feitos contra sua chegada por parte de alguns torcedores, tanto na internet como em dependências do clube. A notícia foi dada pelo próprio Cuca em anúncio realizado na sala de imprensa da Neo Química Arena após a classificação contra o Remo na Copa do Brasil.

“Vou fazer 69 anos mês que vem. Você pesa o que vale e o que não vale a pena na vida. Quero fazer valer a pena minha família. Não esperava essa avalanche que vivi aqui. Fui julgado e punido pela internet. Isso tem uma consequência muito grande, em todos os sentidos”, comentou o técnico, que vem convivendo com protestos nos últimos dias por conta de sua condenação por abuso sexual à vulnerável em 1989.

Cuca enalteceu a experiência vivida na Neo Química Arena e disse ter “vivido um sonho” durante o jogo contra o Remo. Porém, as críticas que o técnico vêm sofrendo, além de ameaças feitas aos seus familiares, fizeram com que o comandante encurtasse sua passagem no Corinthians.

“Eu venho aqui na emoção do jogo, jogo que foi demais. Primeira vez que senti o pulsar da Arena, da Fiel, a favor. Foi maravilhoso, com a conquista dessa vaga. Foi um dia vivido, de um sonho. Antes desse sonho se realizar, tiveram três, quatro dias muito pesados. Um pesadelo. Um massacre que aconteceu. Estava muito concentrado, não queria tirar o foco. Isso leva para os jogadores, hoje eles me emocionaram. Não pedi nada, mas eles sentiram, como ex-atleta, o que estou passando. Quero ser bem breve, não sou vítima de nada. O que estou passando é a pior coisa que o homem pode passar, quando sua dignidade está em cheque. Quando ameaçam sua família nas redes sociais”, comentou.

Em seu discurso de despedida, Cuca agradeceu o apoio dos atletas e exaltou o presidente Duilio Monteiro Alves. O técnico disse que espera voltar ao Corinthians um dia para realizar um trabalho completo, de início, meio e fim.

“Agradeço ao presidente, que é uma pessoa maravilhosa. Tomei essa decisão ontem. Ele é um cara maravilhoso, humilde e estava prejudicando ele. A pressão era enorme. não é justo deixar ele sofrendo por um problema que é meu. Agradeço aos jogadores, eles me abraçaram, compraram meu barulho, minhas ideias Se Deus quiser eu volto um dia, para fazer um trabalho do início ao fim”, completou.

Cuca deixa o Corinthians com apenas dois jogos disputados: derrota por 3 a 1 para o Goiás no Campeonato Brasileiro e vitória por 2 a 0 contra o Remo pela volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Após a vitória contra o Remo, diversos jogadores do Corinthians celebraram a classificação com o treinador no gramado. Mesmo com o apoio de diretoria e atletas, Cuca priorizou sua família e deixou o Timão após seis dias desde sua chegada.