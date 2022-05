Faculdade Senai de Campo Grande promove Semana Tecnológica do Vestuário de 17 a 19 de maio

A Faculdade Senai de Campo Grande e a empresa Silmaq, com apoio do Sindivest/MS (Sindicato das Indústrias do Vestuário, Tecelagem e Fiação de Mato Grosso do Sul) e Conser-maq, realizam, de 17 a 19 de maio, das 14h às 21 horas, a Semana Tecnológica do Vestuário. Com palestras, workshops, mostra tecnológica e desfile, o evento é totalmente gratuito e será nas instalações da Faculdade Senai de Campo Grande.

De acordo com o gerente de gestão de negócios da instituição, Juliano Rodrigo de Paula, a proposta é integrar empresários e colaboradores, atualizar conhecimento e apresentar inovações para o segmento. “A essência do Senai é justamente aproximar as empresas dos profissionais. Queremos abrir as portas para que isso aconteça. Será uma oportunidade para apresentar novas tecnologias, expandir também na área de manutenção e apresentar tendências de mercado, como a sustentabilidade na área do vestuário”, explicou.

Para a presidente do Sindivest/MS, Idalina Zanolli, a apresentação de novos maquinários e a capacitação de funcionários para realização de manutenção serão importantes para melhorar o setor. “É o primeiro evento que fazemos desde a pandemia, por isso é bastante importante. Além de conseguirmos ter um contato profissional, vamos ter um contato físico e poderemos ampliar a troca de ideias”, destacou.

Mais de 20 empresas estão inscritas para participar do evento. Os interessados em participar podem fazer as inscrições AQUI. As vagas para os workshops são limitadas.

Confira a programação

Eficiência Energética e Produtividade – Dia 17/05 – Das 19h às 19:30h

Supervisor comercial na área de máquinas e peças da empresa SILMAQ. Formado em Administração, com ênfase em processos gerenciais pelo SENAI de SC e mais de 25 anos de experiência no segmento de máquinas de costura e outros equipamentos.

Palestrante Alex Alves

Como tornar sua marca inclusiva? – Dia 18/05 – Das 19h às 20h

Com Luane Sales, designer de moda, técnica têxtil com ênfase em confecção do vestuário e especialista em design de produtos de moda. Co-fundadora do Bocaiuva Moda Inclusiva, projeto mentorado e convidado a expor trabalho no São Paulo Fashion Week – SPFW.

Palestrante Luane Sales

Apresentação do aplicativo República das Arteiras – Dia 19/05 – Das 19h às 19:40h

Com Ivani Grance, antropóloga, educadora social, pesquisadora e empreendedora do setor slow fashion. Fundadora da startup de impacto social República das Arteiras.

Palestrante Ivani Grance

Workshops

Principais aspectos do MEI para gestão – Dia 17/05 – Das 13h às 17:00h

Carga horária: 04 horas

Turma com até 35 pessoas

Aprenda como fazer registro, emissão de notas fiscais, impostos, aposentadoria, contratação de empregado, restrições, cancelamento, evolução para microempresa.

Ministrada por Susi Brandão

Como escolher tecido? – Dia 18/05 – Das 13h às 17:00h

Carga horária: 4 horas

Turma com até 20 pessoas

Aprenda a reconhecer as fibras têxteis, fios, tecelagem, tipos de ligamentos, tecido plano, malha e tecidos especiais, tecidos tecnológicos, escolhendo o tecido ideal para seu projeto, escolhendo os melhores acabamentos, dicas e truques para costurar tecidos difíceis.

Ministrada por Jéssica Villela

Acabamento e controle de qualidade – Dia 19/05 – Das 13h às 17:00h

Carga horária: 4 horas

Turma com até 20 pessoas

Identificação de máquinas e seus respectivos pontos, principais processos de costura e acabamento na produção de vestuários em geral, análise e solução dos principais defeitos em peças do vestuário, como fazer o controle da qualidade do seu produto, defeitos que alteram a qualidade das peças.

Ministrada por Luane Sales

Serviço – A Faculdade de Senai Campo Grande está localizada na Rua Engenheiro Roberto Mange, 194.