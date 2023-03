Faculdade Senai de Campo Grande: Confira datas para início dos cursos profissionalizantes

O ano já começou, mas para o Senai nunca é tarde para se aperfeiçoar ou iniciar uma qualificação. A Faculdade Senai de Campo Grande está com novas datas para início dos cursos profissionalizantes. São mais de 11 opções de formação, com horários matutino, vespertino, noturno e também aulas aos sábados para os alunos escolherem o que melhor se encaixa na rotina.

Os valores dos cursos variam entre R$ 97 a R$ 400 e podem ser pagos no pix/débito ou de maneira parcelada no boleto e cartão. As aulas são oferecidas na Faculdade Senai de Campo Grande, na Rua Engenheiro Roberto Mange, 190, Bairro Amambaí.

Na modalidade de qualificação, são oferecidos dois cursos gratuitos: assistente de recursos humanos (noturno) e assistente administrativo (vespertino). O início das aulas para novas turmas está previsto para 15 de maio deste ano e a carga horária prevista é de 160h.

Entre os cursos de aperfeiçoamento profissional, é preciso atenção com as datas, pois alguns começam ainda em março.

Confira as opções de formação, datas de matrícula e horários na tabela abaixo:

NR 10 – Reciclagem 20h 2ª, 4ª e 6ª (18h45 às 21h55) e Sábados (09h às 13h / 14h às 18h) 05/04/2023 a 15/04/2023 NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade 40h Sábados (09h às 13h / 14h às 18h) 18/03/2023 a 22/04/2023 Comandos Elétricos Aplicados 60h Sábados (09h às 13h / 14h às 18h) 25/03/2023 Fundamentos de Manutenção de Ar Condicionado Split 40h Sábados (09h às 13h / 14h às 18h) 25/03/2023 Confecção de Uniformes Escolares 20h Matutino / Noturno 05/04/2023 Confecção de Moda Fitness 20h Matutino (07h00 as 11h10)

Noturno (18h45 as 21h55) 08/05/2023 Manuseio e Manutenção de Máq. Reta e Overloque 20h Matutino (07h00 as 11h10)

Noturno (18h45 as 21h55) 20/03/2023 Enxoval para Bebê 20h Matutino (07h00 as 11h10)

Noturno (18h45 as 21h55) 03/04/2023 Como Escolher Tecidos 20h Matutino (07h00 as 11h10)

Noturno (18h45 as 21h55) 05/04/2023

Serviço – Mais informações pelo telefone (67) 3312-9400 (WhatsApp) ou pelo e-mail secretariafateccg@ms.senai.br.