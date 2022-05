Faculdade faz atendimento gratuito sobre imposto de renda no centro de Campo Grande

No Pátio Central, população será atendida das 9h às 17h30 até quinta (19)

De hoje (16) até quinta-feira (19), acadêmicos e professores do curso de Ciências Contábeis da Estácio Campo Grande atendem gratuitamente contribuintes que têm dúvidas sobre o imposto de renda. O atendimento será no Pátio Central Shopping (Rua Marechal Rondon, 1380 – Centro), das 9h às 17h30.

De acordo com a Receita Federal em Mato Grosso do Sul, até sexta-feira (13), foram entregues 300 mil declarações no Estado, o equivalente a 62,7% dos documentos esperados. A previsão é que o órgão receba 478 mil declarações até o dia 31 de maio, quando encerra o prazo.

O atendimento é totalmente gratuito e destinado a pessoas jurídicas (MEI) que tiveram ganhos de até R$ 81 mil no ano passado e pessoas físicas até R$ 40 mil. Para ser atendido, é necessário levar documentos pessoais, documentos que comprovam rendimentos, dos dependentes e despesas ou gastos que possam ser informados na declaração. Caso já tenha feito declaração no ano anterior, é bom levar.

Neste ano, são obrigados a declarar imposto de renda os contribuintes que receberam rendimentos superiores a R$ 28.559,70 no ano de 2021. Além disso, deve acertar as contas com a Receita Federal o contribuinte que recebeu rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil.

Na sexta-feira (20), a ação acontece no Portal Caiobá, no Espaço de Festa do Jafe (Rua das Valquírias, 188 – esquina com a Rua Cachoeira do Campo), das 8h às 10h e das 13h30 às 16h. Nesta semana, o atendimento na unidade Centro da Estácio Campo Grande (Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1800 – Centro) será apenas na sexta-feira, das 16h às 18h.