Fábio Luis questiona funcionamento do Núcleo de Psicopedagogia em Dourados

Em um esforço para melhorar a assistência educacional na cidade de Dourados, o vereador Fábio Luis enviou um requerimento ao prefeito Alan Aquino Guedes de Mendonça e à Secretária de Educação, Ana Paula Benitez, solicitando informações detalhadas sobre o funcionamento do Núcleo de Psicopedagogia da Rede Municipal de Ensino.

O documento pede esclarecimentos sobre:

Estado atual do Núcleo Psicopedagógico: Se está operando normalmente e, se não, os motivos para a suspensão de suas atividades e a previsão para retomada.

Capacidade de Atendimento: O número de atendimentos realizados diariamente pelo Núcleo e se a capacidade atual é suficiente para atender a demanda da rede de ensino de Dourados.

Serviços Oferecidos: Detalhes sobre os serviços psicopedagógicos disponíveis, incluindo tipos de atendimento, avaliações, suportes educacionais e outras formas de apoio aos estudantes.

Planejamento para 2024: Informações sobre os programas e atendimentos planejados pelo núcleo psicopedagógico para o ano corrente.

A iniciativa do vereador reflete uma preocupação com a qualidade do suporte educacional oferecido aos estudantes da rede municipal, especialmente no que tange ao acompanhamento psicopedagógico, fundamental para o desenvolvimento integral dos alunos. Através deste requerimento, busca-se entender como o Núcleo de Psicopedagogia está contribuindo para a educação em Dourados, bem como identificar possíveis áreas de melhoria.

O vereador Fábio Luis destaca a importância do Núcleo de Psicopedagogia na identificação precoce de dificuldades de aprendizagem e na promoção de estratégias inclusivas que beneficiem todos os estudantes, principalmente aqueles com necessidades educacionais especiais.

“A transparência e o compromisso com a educação de qualidade são fundamentais para garantir que todos os estudantes de Dourados tenham acesso a um ambiente de aprendizado que atenda às suas necessidades específicas, contribuindo assim para seu sucesso acadêmico e pessoal”, destaca o parlamentar.