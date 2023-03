Fabio Luis cobra respeito e solução definitiva para vazamento de esgoto no Mosteiro das Irmãs

O vereador Fabio Luis (Republicanos) cobrou mais uma vez do Poder Público uma solução definitiva para o problema de vazamento de esgoto que persiste desde 2009 no Mosteiro das Irmãs, localizado na região Parque Alvorada de Dourados.

A denúncia realizada pelas freiras do Mosteiro é que, toda vez que chove na cidade, o esgoto que passa por dentro da propriedade privada vaza, alagando todo o espaço com a água suja, composta por dejetos, afetando as atividades no local, danificando móveis e a horta cultivada no local, além do risco de transmissão de doenças.

O vereador pede respeito às vítimas do abandono, e cobra o Instituto de Meio Ambiente para que faça uma vistoria no local e, através do poder de fiscalização dos agentes ambientais, e puna os responsáveis pelo problema.

Além disso, pede um posicionamento eficaz da Prefeitura, que no ano passado divulgou que o problema seria totalmente resolvido, promessa que foi cumprida parcialmente, e da Sanesul, responsável pelo saneamento da cidade.

O vereador Fabio Luis comenta que, além do descaso das autoridades com a situação, o problema também já se enquadra na definição de crime ambiental, pela exposição do esgoto a céu aberto e que o Ministério Público deveria notificar a Prefeitura e a Sanesul pelo caso.