Expositores locais, workshops e inovações marcam 1º dia de Semana Tecnológica do Vestuário

Do processo de fabricação à entrega do produto. O primeiro dia da Semana Tecnológica do Vestuário, que começou nesta terça-feira (17/05) e segue até quinta-feira (19/05), na Faculdade Senai de Campo Grande, apresentou novidades em todas as etapas de produção. Máquinas inovadoras, capazes de suprir a falta de mão de obra, foram a grande atração para os empresários do ramo, enquanto a impressora 3D de joias chamou a atenção na feira de pequenos e microempreendedores da moda.

De acordo com a coordenadora técnica da área do vestuário do Senai de Campo Grande, Kelly Oliveira, a grande proposta do evento é justamente promover o encontro entre a tecnologia voltada para indústria 4.0 e os empreendedores locais. “Buscamos aliar arte e tecnologia em um mesmo evento”, destacou.

A apresentação de novas tecnologias ficou por conta da empresa Silmaq, uma das promotoras da Semana. Palestrante da noite, o supervisor de vendas da indústria, Alex Alves, ressaltou os benefícios das peças apresentadas aos empresários. “Trouxemos máquinas com dispositivos para suprir a falta de mão de obra, aumentar a produtividade e melhorar o acabamento, além de serem máquinas com motor eletrônico”.

Também foi oferecido pela empresa treinamentos a funcionários sobre o manuseio dos produtos.

Proprietário da Jovem Uniformes, o empresário João Miguel está no ramo há mais de 20 anos e foi um dos que conferiu de perto as novidades tecnológicas. “É importante conhecer e atualizar o mercado. Outro item que chama a atenção na Semana é a possibilidade de conhecer as inovações das empresas de pequeno porte”.

A beleza por trás do artesanal

A Feira de Oportunidades no Vestuário atraiu principalmente produtores de moda local. Com apenas 21 anos, o ourives Angelo Vinicio, impressionou ao mostrar que sua pequena fábrica pode ser levada embaixo do braço de um local para outro.

A impressora 3D é utilizada para modelar joias personalizadas, ao gosto do cliente. “Ela possibilita a fabricação de mais peças em menos tempo. Porém, o nosso acabamento ainda continua sendo feito todo de forma manual”, explicou.

Histórias de superação também estão por trás de algumas das peças expostas. Para Viviane Carvalho, 45 anos, a confecção de peças infantis foi uma alternativa de renda durante a pandemia. “Eu trabalhava CLT em um buffet de infantil que acabou fechando. Encontrei na costura, que antes ara apenas um hobby, o meu novo sustento”.

Foi durante a maternidade que a microempreendedora, Ligia Rocha, sentiu a necessidade de ver suas ilustrações em aquarela estampadas por aí. Formada em Artes, ele se especializou e passou a digitalizar as imagens impressas posteriormente em lenços. “Sempre gostei. Minha formação é em artes, mas quando eu fui mãe senti necessidade de empreender”, explicou.

O evento também foi oportunidade para quem quer melhorar ou começar nos negócios. Em workshop, foram apresentados os principais aspectos do MEI para gestão. A estudante de moda, Emily Gaiato, de 22 anos, se interessou pelo assunto. “Foi bem completo. Me inscrevi, porque tinha muitas dúvidas”, explicou.

A Semana Tecnológica do Vestuário é realizada pela Faculdade Senai de Campo Grande e a empresa Silmaq, com apoio do Sindivest/MS (Sindicato das Indústrias do Vestuário, Tecelagem e Fiação de Mato Grosso do Sul) e Conser-maq, e vai até o dia 19 de maio, com programação das 14h às 21 horas. O evento é totalmente gratuito e será nas instalações da Faculdade Senai de Campo Grande.