Exportações dos Cafés do Brasil crescem 15,4% e atingem 4,3 milhões de sacas em novembro de 2023

As exportações dos Cafés do Brasil em novembro de 2023 apresentaram uma evolução de 15,4%, em comparação com o mesmo mês em 2022, ao totalizar 4,33 milhões de sacas de 60kg. Destaque para o café robusta que apresentou um expressivo crescimento de 678%, se comparado com novembro do ano passado, com 856 mil sacas exportadas, volume que representa 20% do total embarcado no mês. O café arábica foi responsável por 75% dos embarques com 3,24 milhões de sacas, uma redução de 3,4% nas mesmas bases comparativas. Com o equivalente a 5% do volume total exportado no mês, o café solúvel teve o equivalente a 231,3 mil sacas embarcadas. A despeito do volume das exportações terem aumentado 15,4%, a receita cambial gerada com os embarques diminuiu 10,2%, na comparação entre os meses de novembro de 2022 e 2023, ao totalizar US$ 810 milhões.

Com o desempenho de novembro, as exportações dos Cafés do Brasil, nos cinco primeiros meses da safra 2022/2023, totalizaram 18,77 milhões de sacas de 60kg, o que representa um aumento de 16,2% no volume exportado, se comparado com o mesmo período da safra anterior. Apesar do aumento no volume exportado no período em análise, o faturamento apresentou um recuo de 5,1% ao gerar o ingresso de US$ 3,67 bilhões ao país. Convém esclarecer que o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil – Cecafé considera o período da safra do café entre os meses de julho a junho.

Ao analisarmos os números do atual ano civil, janeiro a novembro de 2023, o Brasil exportou 35 milhões de sacas de café, volume 3,2% menor do que 36,17 milhões registrados nos onze primeiros meses do ano passado. O café arábica teve participação de 78,6% nas exportações de 2023, com 27,5 milhões de sacas, já os embarques de café conilon corresponderam a 11,8% do total, com 4,13 milhões de sacas, e, com 9,6% dos embarques, o café solúvel exportou o equivalente a 3,35 milhões de sacas. Vale destacar o aumento de 186% nas exportações de café conilon se comparado ao mesmo período do ano passado. A receita cambial gerada com as exportações dos Cafés do Brasil nos onze primeiros meses de 2023 foi de US$ 7,22 bilhões.