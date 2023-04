Expocanas: Maior evento do setor sucroenergético de MS movimentou cerca de R$ 50 milhões em negociações

A Expocanas, o maior evento do setor sucroenergético de Mato Grosso do Sul, criado com o objetivo de reunir as maiores empresas e profissionais do segmento para evidenciar o que há de mais moderno para o setor, entre insumos, máquinas e equipamentos, estudos e pesquisas, inovação e tecnologia, desde o preparo da terra até a colheita, movimentou cerca de R$ 50 milhões em negociações. Segundo o RB Notícias, o evento recebeu 85 expositores e mais de 2 mil empresários, entre os dias 29 de março a 02 de abril, em Nova Alvorada do Sul.

Com público estimado em 12 mil pessoas, a feira contou com a participação de 28 empresas multinacionais com campos tecnológicos e variedades de cana-de-açúcar, soja e milho, além de 4 institutos de pesquisas, stands com insumos, maquinários, produtos, serviços e uma ampla praça de alimentação.

As demonstrações tecnológicas, palestras e exposição de diversos segmentos, evidenciaram o que há de melhor no setor sucroalcooleiro, agroindustrial e comercial.

A feira teve por objetivo promover a difusão de novas tecnologias de produção e cultivo, mostrando sua potencialidade, economia, inovação e bioenergia. As empresas usaram o evento como vitrine de lançamentos de produtos e serviços em tecnologia no campo.

A estrutura de 140 mil m² recebeu a visita da Ministra, Tereza Cristina; governador do Estado, Eduardo Riedel; prefeito de Nova Alvorada do Sul, José Paulo Paleari; secretário de Estado da Semadesc, Jaime Verruck; secretário de Estado Casa Civil, Eduardo Rocha; presidente da Famasul, Marcelo Bertoni; prefeitos de diversos municípios, vereadores e demais autoridades.

Durante abertura do evento, o governador do Estado, Eduardo Riedel, destacou que o crescimento do setor e ampliação da produção de cana de açúcar e etanol traz novas oportunidades.

“Assim podemos beneficiar a população sul-mato-grossense, construindo um Estado forte e pujante. O setor é robusto, consolidado, gera milhares de empregos e ainda tem uma agenda sustentável, de boas práticas”, disse o governador.

O prefeito de Nova Alvorada do Sul, José Paulo Paleari, agradeceu ao Governo pelo apoio à feira e pelos investimentos na cidade. “Evento que vem para fazer história, trazer tecnologia e desenvolvimento ao Estado. Somos o quarto maior produtor de cana do Brasil. Isto é graças ao homem do campo, que move este País”.

Já o presidente da Famasul, Marcelo Bertoni, enfatizou o que diferencia o Estado. “Somos destaque na produção e nas ações sustentáveis”.

O diretor da Sulcanas (Associação Sul-mato-grossense dos Fornecedores de Cana), Marcio Verrunes, falou da expectativa. “Agradecemos a todos que apoiam este evento, que vai crescer ainda mais nos próximos anos”, afirmou.

O evento foi organizado pela Associação dos Fornecedores de Cana-de-Açúcar do Estado de Mato Grosso do Sul (Sulcanas), Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul (Biosul), Agrícola MV e Prefeitura Municipal de Nova Alvorada do Sul com apoio do Governo do Estado, Câmara Municipal de Vereadores de Nova Alvorada do Sul, Fiems, PMA, PRF, Famasul, Sindicato Rural de Nova Alvorada do Sul, e Senar, além de diversas entidades do setor.