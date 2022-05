Expoagro terá hoje noite gospel com Gabriela Rocha e Casa Worship

As atrações musicais nesta quarta-feira (18) na 56ª Expoagro serão Gabriel Rocha e Casa Worship. A noite gospel começará a partir das 18h e promete ser de muito louvor e adoração na maior feira agropecuária de Mato Grosso do Sul.

Dona de uma voz marcante e de ministrações intensas, Gabriela Rocha é muito conhecida pelas músicas “Ninguém explica Deus” e “Lugar Secreto”.

Já a banda Casa Worship, formada por Léo Brandão, Ricardinho, Julliany Souza, Felipe Rodrigues, Kaio Passos e Baby Batera, vem batendo recordes desde que lançou a música “A casa é sua”. O grupo atrai multidões por onde passa e promete agitar a Expoagro.

Os ingressos ainda podem ser adquiridos pelo site BaladApp e nos pontos físicos: Boné.com (Praça de Alimentação do Shopping Avenida Center), Unigran (Centro Universitário da Grande Dourados); Red Man (rua Drº Nelson de Araújo, 595); Banca do Jaime (avenida Marcelino Pires); Boliva Conveniência; 67 Planet Cell (av. Marcelino Pires, 2565) e Caminho de Casa Conveniência (rua Ponta Porã, 535). Durante as apresentações gospel hoje não haverá venda de bebida alcóolica.

Demais atrações

A Expoagro começou no último dia 13 e segue até o dia 22 de maio no Parque de Exposições de Dourados. Já se apresentaram no palco Jads & Jadson e João Carreiro, além de Enzo Rabelo e Ana Castela. O show de Bruno e Marrone foi adiado para 30 de setembro.

Amanhã, quinta-feira (19), as atrações serão Zé Neto & Cristiano e Antoniela Bigatão; na sexta-feira (20) a animação ficará com Ícaro & Gilmar e Dj Guga; e para encerrar, no sábado (21), Jeferson Moraes e Pedro Sampaio vão agitar a Expoagro Dourados.

Durante os 10 dias de feira o visitante poderá participar de palestras, exposições, simpósios, leilões, conhecer as tendências e novas tecnologias do setor, além de degustar comidas típicas e aproveitar as atrações musicais.