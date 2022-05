Expoagro tem show do Zé Neto & Cristino e Antoniela Bigatão nesta quinta

Nesta quinta-feira (19), animam a 56ª Expoagro os cantores Zé Neto & Cristiano, e Antoniela Bigatão. O show começa a partir das 23h. Antoniela tem feito sucesso com a música ‘O agro é delas’, e a dupla Zé Neto & Cristiano, com o hit ‘Ela e Ela’.

Os ingressos ainda podem ser adquiridos pelo site BaladApp e nos pontos físicos: Boné.com (Praça de Alimentação do Shopping Avenida Center), Unigran (Centro Universitário da Grande Dourados); Red Man (rua Drº Nelson de Araújo, 595); Banca do Jaime (avenida Marcelino Pires); Boliva Conveniência; 67 Planet Cell (av. Marcelino Pires, 2565) e Caminho de Casa Conveniência (rua Ponta Porã, 535).

Demais atrações

A Expoagro começou no último dia 13 e segue até o dia 22 de maio no Parque de Exposições de Dourados. Já se apresentaram no palco Jads & Jadson e João Carreiro; Enzo Rabelo e Ana Castela; Gabriela Rocha e Casa Worship. O show de Bruno e Marrone foi adiado para 30 de setembro.

Amanhã, sexta-feira (20), a animação ficará com Ícaro & Gilmar e Dj Guga; e para encerrar, no sábado (21), Jeferson Moraes e Pedro Sampaio vão agitar a Expoagro Dourados.

Durante os dez dias de feira o visitante poderá participar de palestras, exposições, simpósios, leilões, conhecer as tendências e novas tecnologias do setor, além de degustar comidas típicas e aproveitar as atrações musicais.