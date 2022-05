Expoagro: Confira como funcionará a meia-entrada na maior feira do agronegócio do MS

O acesso meia-entrada aos shows e ao parque de diversões durante a 56ª Expoagro em Dourados, que acontecerá de 13 a 22 de maio, no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, será mediante a Cédula de Identidade Estudantil Padrão 2022 versão física ou a Carteira Digital de Identificação Estudantil de Mato Grosso do Sul (CDIEMS), que pode ser expedida por meio do aplicativo ‘MS Digital’.

Quem apresentar a Identidade Jovem também terá direito à meia-entrada na maior feira do agronegócio de Mato Grosso do Sul, assim como pessoas com deficiência, mas caso não haja carteirinha, segundo o diretor do Sindicato Rural de Dourados, Paulo Vieira, será aceito um laudo que comprove a limitação.

O benefício da meia-entrada está de acordo com a Lei Federal nº 12.933, em vigência desde 1 de dezembro de 2015. Vale ressaltar que a carteirinha deve conter nome completo e data de nascimento, foto, grau de escolaridade e nome da instituição de ensino na qual o estudante esteja matriculado, certificação digital e validade até 31 de março no ano subsequente ao de sua expedição.

No caso das categorias que possuem o direito de meia-entrada pela Lei Federal nº 12.933, devem se atentar ao limite de 40% de carga do lote, dessa maneira, em algum momento os ingressos de meia-entrada podem estar esgotados.

Idosos com 60 anos ou mais e doadores de sangue e medula óssea também têm direito ao benefício de meia-entrada na feira, desde que apresentem os seus respectivos documentos.

Os shows

Nos dias 13 e 15 de maio a entrada para a pista dos shows será gratuita. Vão subir ao palco da Expoagro João Carreiro e Jads & Jadson, com o ‘Brutos de Verdade’, e Enzo Rabelo e Ana Castela, respectivamente.

Os shows da 56ª Expoagro vão contemplar sertanejo, pop, eletrofunk e gospel. No dia 14 haverá show de Patrícia & Adriana e Bruno & Marrone; no dia 18 haverá louvor e adoração com Gabriela Rocha e Casa Worship; no dia 19 será Zé Neto & Cristiano e Antoniela Bigatão; no dia 20 a animação ficará com Ícaro & Gilmar e Dj Guga; e para encerrar, no dia 21, Jeferson Moraes e Pedro Sampaio vão agitar a Expoagro Dourados.

Sobre a Expoagro

A Expoagro é a maior feira de agronegócio do Mato Grosso do Sul e está em sua 56ª edição. O evento, de 13 a 22 de maio no Parque de Exposições João Humberto de Andrade Carvalho, é uma realização do Sindicato Rural de Dourados e organização da Opa Marketing Digital. A 56ª Expoagro tem o patrocínio da Brahma e apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, Prefeitura de Dourados, Inpasa, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil – Governo Federal, Sicredi, Senar MS, São Bento Incorporadora e Unigran.

Siga a Expoagro nas redes sociais: @expoagrodouradosoficial e facebook.com/expoagrodouradosoficial.