Evento mundial de criatividade começa com solenidade na Casa de Leis

World Creativity Day, em sua 6ª edição mundial, ocorre pela 1ª vez em Dourados, de 20 a 22 de abril

A criatividade e a inovação estão com tudo na Grande Dourados! Isto porque a Câmara Municipal de Dourados realizou, hoje (20) pela manhã, no Plenário Weimar Gonçalves Torres, com proposição do vereador Marcelo Mourão (Pode), a solenidade de abertura do World Creativity Day (WCD ou Dia Mundial da Criatividade) – evento que, em sua 6ª edição mundial, traz como temática principal “A era dos criadores de impacto”.

O WCD, encontro gratuito de hoje até sábado (22), ocorre em Dourados pela primeira vez. Para acelerar os desenvolvimentos socioeconômico e cultural sustentáveis na cidade, serão 26 horas de conteúdo de Educação, Cultura e Entretenimento, 90 expositores, 32 inspiradores, 36 voluntários, 21 parceiros e 9 prestadores de serviço. “Nosso objetivo é conscientizar sobre o papel da criatividade como matéria-prima para desenvolvimento tanto na vida pessoal quanto profissional, além de despertar a importância da inovação como solução dos problemas globais”, divulga Adriana Felix Morita, líder local do World Creativity Day. O WCD também é oportunidade de ampliação de debates entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil.

Para Mourão, a criatividade deve começar desde cedo nas vidas de todos. “Precisamos entrar nas escolas, falar com as crianças, especialmente na primeira infância, onde está sendo construída a identidade desse ser humano e o pensamento de uma pessoa”. Ainda de acordo com o parlamentar, os políticos devem ter a criatividade como norte. “Como se constrói uma Câmara nova se você não for criativo? Como furar a ‘bolha’?”, questiona o vereador do Podemos, que na tribuna comprometeu-se a conversar com seus colegas políticos para fazer avançar a criatividade no município.

A abertura e o encerramento do evento, no Palácio Jaguaribe, foram com apresentação musical da dupla Micheli Lemos & Guilherme. A mesa de honra foi composta por: Mourão; Morita; Lucélia de Almeida Castro, diretora do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) de Dourados; Maria José Inácio, diretora do polo de Dourados da Universidade Paulista (Unip); Elainne Peres, coordenadora da Sala do Empreendedor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento; Mariê Marin Pacheco, analista de comunidades na Impact Hub Brasil e líder de comunidade do Tereré Valley; Neide Castilho, representante do movimento da economia solidária; Jimmy Cristian Alegre, proprietário da Creattive Mídia; Charles Aparecido, proprietário do Notícias de Dourados; e Luiz Carlos Romero, proprietário da Sinergia Nerd.

Dia da Criatividade e Inovação

O Dia Mundial da Criatividade ocorre em diversos países e cidades do Brasil. Desde 2018, é o maior festival colaborativo de criatividade do mundo e é realizado na mesma data em todas as cidades participantes. Em defesa da Resolução 71/284 da Organização das Nações Unidas (ONU), o WCD é promovido pela World Creativity Organization, organização privada de atuação global, e, no Brasil, pelo Ministério da Cultura. Dentre os apoiadores de Dourados estão a Câmara e o vereador Marcelo Mourão.

A partir de proposição de Mourão, neste ano foi aprovado o Projeto de Lei 20/23, que institui e inclui no calendário de eventos de Dourados o Dia da Criatividade e Inovação, a ser celebrado anualmente em 21 de abril, também feriado nacional de Tiradentes. Durante o evento de hoje, na Casa de Leis, Mourão manifestou o interesse de, desde já, preparar uma excelente comemoração para o 21 de Abril do ano que vem – para, junto ao WCD, impulsionar a economia criativa local, buscar soluções aos problemas sociais e contribuir à formação de indivíduos mais capazes e conscientes.