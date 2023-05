Estudantes de Dourados serão atendidos por consultório oftalmológico itinerante

Alunos da Reme (Rede Municipal de Ensino) ganham um reforço considerável no atendimento de saúde. A Prefeitura de Dourados e a UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) firmaram parceria para atendimento dos estudantes em um consultório oftalmológico itinerante. O prefeito Alan Guedes e o professor Jones Dari Goetter, reitor da UFGD, assinaram, nesta quarta-feira (3), Acordo Técnico de Cooperação, para a cessão de um caminhão equipado com toda a estrutura necessária.

O veículo cedido à administração municipal foi doado ao Hospital Universitário da UFGD por meio do extinto projeto Consultórios Itinerantes, uma iniciativa dos ministérios da Educação e da Saúde, implementada em 2013, com o objetivo de proporcionar atendimentos em oftalmologia e odontologia à população, com prioridade para estudantes inseridos nos programas Brasil Alfabetizado e Saúde na Escola.

Além do caminhão contêiner, integram o conjunto mais de 20 equipamentos médico-hospitalares, podendo ser integrada de imediato ao serviço de assistência à saúde oftalmológica. O consultório itinerante ainda é dotado de aparelhos de ar condicionado, armários, mesas e cadeiras de escritório e mobiliário ambulatorial.

Integração universidade e sociedade

O equipamento entregue à Prefeitura de Dourados foi todo revisado e já pode ser utilizado pela Sems (Secretaria Municipal de Saúde). De acordo com o prefeito, a estrutura oferecida pelo UFGD deve ajudar acabar com o déficit de crianças com acuidade visual nas escolas de Dourados. “Muitas vezes as crianças não identificam, não sabem que têm um problema visual. A criança miope não conhece a realidade até usar uma lente que corrige a visão e às vezes isso acontece tardiamente. Eu sou miope, comigo foi detectado aos dez anos de idade. Com apoio das unidades escolares, dos professores, esperamos ajudar essas crianças ainda mais cedo, o que pode ser decisivo para melhorar a capacidade de aprendizado desses alunos”.

Segundo Alan Guedes, o aluno que for diagnosticado com algum problema na visão, deve receber óculos apropriado para cada caso. “Esse é um compromisso público entre a UFGD e a Prefeitura de Dourados. A gente leva o caminhão e depois oferece as lentes para que a criança possa ter essa acuidade corrigida”, completou o prefeito.

Para Jones Dari Goetter, essa parceria entre a UFGD e a Prefeitura de Dourados faz parte da integração da instituição com a realidade do município. “Precisamos enxergar a universidade como parte da vida da região da Grande Dourados. Vivemos um novo momento da história das universidades como um todo, em especial as públicas como a UFGD e a Uems, e temos um desafio fundamental que é construir condições melhores para toda a população e nessa relação contamos com parceiros fundamentais, como a Prefeitura de Dourados e a Câmara Municipal”, concluiu o reitor.