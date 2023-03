Estrada da Barranqueira recebe revestimento primário para facilitar deslocamento na área rural de Coxim

Com objetivo de garantir boas condições de tráfego na Estrada da Barranqueira, em Coxim, o Governo do Estado executa obra de implantação de revestimento primário em 61,9 quilômetros da rodovia, que não é pavimentada. As obras iniciaram em janeiro deste ano e recebem investimentos de R$ 36,1 milhões.

Segundo a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), equipes estão trabalhando na terraplanagem para elevar a plataforma da rodovia. Também estão executando os dispositivos de drenagem para águas pluviais. Os trabalhos estão concentrados nos trechos próximos à cidade de Coxim.

A Estrada da Barranqueira margeia o Rio Taquari e a obra de revestimento primário vai beneficiar moradores da zona rural de Coxim, além de fomentar o ecoturismo e o desenvolvimento econômico da região.

A obra está dividida em dois lotes para ter agilidade, segundo a Agesul. O primeiro tem investimento de R$ 16,5 milhões e compreende 27,200 quilômetros, no trecho que vai da região do Cristo Redentor do Pantanal até o KM 27,2 da rodovia. O segundo recebe R$ 19,6 milhões de recursos e é referente a 34,758 quilômetros da estrada, partindo do KM 27,2 e seguindo até a Fazenda Aldeia.

A estimativa é de que as obras de implantação em revestimento primário da rodovia terminem em abril de 2024.