“Estamos atentos ao mercado, o Palmeiras precisa contratar, não vender”, diz Leila Pereira

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, concedeu nesta quarta-feira uma entrevista à ESPN. Segundo a Gazeta Esportiva, na conversa, a mandatária falou sobre a contratação de reforços para essa temporada. Até o momento, o Verdão ainda não anunciou a chegada de um jogador em 2023. Primeiramente, ela destacou a força do atual elenco.

“O que eu faço é sempre valorizar nosso elenco, que é extremamente vencedor. Quando você tem um elenco vencedor o investimento é alto, fiz várias renovações e adequações de salários. Temos de valorizar quem está conosco. Para vir algum atleta é para agregar”, afirmou.

Na sequência, a detentora do cargo mais alto do Alviverde afirmou que os reforços devem vir ao clube. Porém, ressaltou que não contratará apenas pelo nome e destacou que não irá fazer um investimento maior do que julga necessário.

“Claro que sim (sobre a chegada de reforços). Estou ciente e com a certeza que de precisamos de reforços, mas tenho que ter tranquilidade porque o jogador é um investimento muito alto”, iniciou Leila Pereira.

“Não vou contratar por causa do nome e quem contrata somos nós, o Palmeiras. Quando começamos a negociar não depende do Palmeiras, depende dos outros clubes”, concluiu.

Por fim, Leila Pereira defendeu a ideia que nesse momento não pensa em vender ninguém, mas sim contratar jogadores para reforçar o elenco.

“Não penso em vender ninguém. O Palmeiras precisa contratar, não vender”, finalizou.

Allan, do Atlético-MG

Um dos jogadores especulados no Palmeiras é o volante Allan, que atualmente está no Atlético-MG. Leila Pereira confirmou a busca pelo jogador, mas destacou que depende da vontade do Galo.

“Houve conversa, sim. Fomos procurados, e esse jogador foi oferecido. Temos interesse, mas respeito a vontade do outro clube.”

Sem citar outros nomes, a presidente também afirmou que o clube está atento ao mercado e, nesse momento, negocia com alguns atletas.

“Estamos em negociação com alguns jogadores. Estamos sempre atentos às boas oportunidades. Temos várias conversas. Não vou abrir senão fico com problema com relação a valores.”