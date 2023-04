Estadual de Vôlei de Praia define campeões

Definiu neste domingo os campeões da categoria adulta da primeira etapa do XXXII Circuito Estadual de Vôlei de Praia que aconteceu na Praça de Esportes Belmar Fidalgo, com a participação de oitenta e uma duplas, representando os principais municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Três Lagoas, Ivinhema e Bela Vista.

Na decisão do naipe feminino a dupla Dayane / Magda (CG/BV) venceram Ana Sanches / Júlia (CG), por dois sets a zero parciais de 21×18 e 21×13, o bronze ficou Danielly / Ana Santos (TL).

No masculino o título ficou com a dupla Marlon / Miguel (BV), que derrotaram no jogo final Cada / Anthony (CG/BV) por dois sets a um, parciais de 19×21, 21×19 e 15×11, completando o pódio Jean / Guilherme (CG).

A competição que teve o apoio da Fundesporte teve ainda as seguintes classificações:

Categoria Sub 19 Feminino

1º. Lugar – Bruna Lopes / Ana Galhardo (CG)

2º. Lugar – Danielly / Ana Sancehs (TL / CG)

3º. Lugar – Bruna Barbieri / Melissa (CG)

Categoria Sub 19 Masculino

1º. Lugar – Guilherme Gamba / Raphael (CG)

2º. Lugar – Endrick / João Gabreil (TL)

3º. Lugar – Gabriel / Perdro Ortiz (CG)

Sub 17 Feminino

1º. Lugar – Danniely / Ana Sanches (TL/CG)

2º. Lugar – Beatriz Sandim / Alissa Lima (CG)

3º. Lugar – Victoria Berbet / Melissa (CG)

Sub 17 Masculino

1º. Lugar – Gabriel Cabreira / Raphel Bispo (CG)

2º. Lugar – Endrick / João Gabriel (TL)

3º. Lugar – Rodrigo / João Amândio (CG)

A próxima etapa está prevista para acontecer no período de 08 a 11 de junho, em Campo Grande ou Três Lagoas.