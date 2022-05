Estadual de Futebol de MS chega ao fim com Operário, Costa Rica e Naviraiense na briga pelo troféu

Termina neste domingo (24) o Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A 2022, com três equipes na briga pelo título. Operário, Costa Rica e Naviraiense chegam à décima e última rodada do hexagonal final com chances de levantar o troféu. Todos os jogos começam às 15 horas. A competição tem como principal apoiador o Governo do Estado, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

O Operário encara o Aquidauanense, no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza (Noroeste), em Aquidauana. Costa Rica e Naviraiense medem forças no Estádio Municipal Laerte Paes Coelho (Laertão), em Costa Rica. Cumprindo tabela, o Dourados recebe a Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão (Serc) no Estádio Municipal Fredis Saldivar (Douradão), em Dourados.

Entre os três, o Operário é o que tem a situação mais confortável. Líder do grupo, com 19 pontos, dois a mais que o segundo colocado, o Galo depende apenas do próprio resultado para conquistar o 12º título estadual. Se perder diante do Aquidauanense e Costa Rica x Naviraiense terminar em empate, também levanta o troféu. Já se empatar, o Costa Rica não pode vencer.

Com 17 pontos, o Costa Rica está em segundo na chave e pode chegar ao bicampeonato apenas com uma combinação de resultados. A equipe do Bolsão necessariamente tem de derrotar o Naviraiense e torcer para que o Operário tropece. Se o Galo empatar em Aquidauana, as duas equipes fecham o Estadual com 20 pontos, mas a Cobra do Norte teria uma vitória a mais, primeiro critério de desempate, conforme o regulamento da competição, e ficaria com o título pelo segundo ano consecutivo.

A missão do Naviraiense é a mais complicada. Só a vitória interessa ao Jacaré do Conesul, que joga a última rodada fora de casa, contra o Costa Rica. Caso vença e o Operário for derrotado pelo Aquidauanense, o time de Naviraí fatura a taça. Neste cenário, as duas equipes ficariam com 19 pontos, mas o Naviraiense terminaria em primeiro, por ter uma vitória a mais.

Transmissão ao vivo

Aquidauanense x Operário será transmitido ao vivo pela TV Educativa. Antes do jogo, a partir das 14 horas, vai ao ar o Revista Esporte. Em Campo Grande, o telespectador assiste à TV Educativa nos canais 4.1 (TV Aberta), 15 (Claro TV) e 304 (Sky). Também é possível acompanhar a partida pelo Portal da Educativa (www.portaldaeducativa.ms.gov.br).

Veja, em detalhes, como está a classificação do hexagonal final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A 2022:

Classificação P J V E D GP GC SG 1 – Operário FC 19 9 5 4 0 12 4 8 2 – Costa Rica EC 17 9 5 2 2 13 7 6 3 – CE Naviraiense 16 9 5 1 3 16 10 6 4 – SER Chapadão 9 9 2 3 4 10 15 -5 5 – Dourados AC 7 9 2 1 6 10 20 -10 6 – Aquidauanense FC 6 9 1 3 5 13 18 -5

Legenda: P – pontos ganhos; J – jogos disputados; V – vitórias; E – empates; D – derrotas; GP – gols pró/feitos; GC – gols contra/sofridos; SG – saldo de gols

O Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A 2022 tem apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte).