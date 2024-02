Estádio Douradão recebe mais um jogo do DAC pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense neste domingo

Funed apresentou novos laudos solicitados pelo Ministério Público que deu aval para o restante da temporada

O Estádio Douradão está preparado para receber mais uma partida do Dourados AC pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense, neste domingo (4). O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) havia liberado o estádio para a partida de estreia do DAC na competição e pediu laudos relacionados à limpeza da caixa d’água para dar aval para as partidas seguintes.

Nesta semana, a Funed (Fundação de Esporte de Dourados) atendeu às solicitações do MPMS e entregou as análises pedidas, inclusive com laudo de qualidade da água potável. Assim, o órgão deu aval para que o Douradão receba os torcedores para o restante da temporada.

O serviço solicitado pelo MPMS começou na última terça-feira (30) pela empresa Aqualar Dourados, especializada neste tipo de atividade. Foram lavados e desinfectados o reservatório subterrâneo e as duas caixas d’águas elevadas. Além disso, foi feita a desinfectação da rede hidráulica.

“Os laudos foram entregues conforme o serviço solicitado pelo Ministério Público que deu resposta positiva. O Douradão está pronto para mais uma partida do DAC no Campeonato Estadual e, mais que isso, pronto para receber o torcedor douradense”, afirma Luis Arthur Spindola, diretor-presidente da Funed.

Reabilitação

O DAC jogou duas vezes no Campeonato Sul-Mato-Grossense, com vitória sobre o Corumbaense FC e derrota para o Aquidauanense FC. Agora, contra o Novo FC, neste domingo, às 15h30, o time douradense busca reabilitação que pode até valer a liderança do Grupo B, se o confronto entre Aquidauanense e Ivinhema FC terminar empatado.

Para o jogo, o técnico Luis Carlos Cruz conta com a volta do atacante Flaviano, que não jogou em Aquidauana por estar contundido. Além disso, ganhou três reforços: o volante Dudu, 19 anos; o meia Daniel Reis, 24 anos; e o atacante Túlio Renan, 34 anos.

Ingressos

Neste sábado, o torcedor pode adquirir ingressos antecipados nas lojas Salim Esportes e Camisa 10. Entrada para cadeiras cobertas custa R$ 30 e para arquibancadas R$ 20. Estudantes devidamente identificados pagam meia entrada.