Escola Sesi tem meninas protagonistas na robótica e na iniciação científica

O futuro está sendo escrito por uma quantidade cada vez maior de mãos femininas. Na Escola Sesi, não faltam exemplos de meninas que assumem o protagonismo nas mais diversas áreas do ensino fundamental e médio, desde a iniciação científica até as competições de robótica.

As meninas foram maioria entre os alunos da Escola Sesi que inscreveram projetos na 12ª Fetec MS (Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul). Dos 11 trabalhos selecionados para a mostra, no ano passado, dez foram elaborados só por meninas. Nada menos que 18 alunas representaram a Escola Sesi na maior feira de ciências, tecnologia e inovação do Estado.

Esse predomínio feminino acaba influenciando a temática das pesquisas científicas conduzidas em ambiente escolar. Um dos projetos inovadores da Escola Sesi visa combater a pobreza menstrual. Milhares de mulheres são afetadas por não terem acesso a itens básicos de higiene e saneamento no país. Estudos revelaram que uma em cada quatro jovens deixou de ir à escola por falta de absorvente íntimo.

O assunto despertou o interesse das alunas Júlia Cavalcante e Ludmila Farias, da Escola Sesi de Naviraí, que passaram a desenvolver um absorvente natural produzido a partir do bagaço da cana-de-açúcar e do tecido de fibra de soja. A ideia é distribuir o produto para mulheres em situação de vulnerabilidade. Com o projeto, as jovens conquistaram em 2021 a medalha de bronze na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace).

Time só de meninas sobe ao pódio em torneio nacional de robótica

O nome já diz tudo: Just Girls. A equipe de robótica da Escola Sesi de Aparecida do Taboado, formada só por meninas, fez bonito no Festival Sesi de Robótica, que no ano passado reuniu centenas de times de todo o país em São Paulo (SP). Elas encararam o desafio de construir e operar um robô de até 19 kg para realizar tarefas sob olhares atentos dos jurados.

A equipe recebeu o prêmio de 2º lugar na categoria técnica Prêmio dos Juízes na modalidade FIRST Tech Challenge (FTC), voltada a estudantes do ensino médio. Essa é uma premiação oferecida às equipes que se esforçaram ou que tiveram um desempenho que merece reconhecimento.

Em nome da Just Girls, a aluna Gabrielly Dias agradeceu aos familiares, às colegas e aos professores pelo apoio para disputar o nacional. “Estamos aqui representando todas as mulheres. Vocês podem. Lugar de mulher é onde ela quiser. Quero agradecer em especial a essas meninas, porque só nós sabemos o quanto a gente sofreu, quantas noites a gente passou acordada, fazendo de tudo para que esse dia chegasse”, disse Gabrielly.