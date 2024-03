Escola Sesi de Naviraí celebra conquistas dos alunos na Certificação TOEIC de proficiência em Língua Inglesa

A Escola Sesi de Naviraí entregou certificados do TOEIC Bridge Listening and Reading Tests aos alunos aprovados no teste de proficiência em Língua Inglesa focado nos níveis básico e intermediário. A iniciativa marca um importante passo em direção ao bilinguismo e à formação de alunos globais. A certificação representa a conclusão dos esforços dos alunos que se dedicaram ao exame ao longo do ano de 2023.

A cerimônia de entrega dos certificados no nível B1 contou com a presença da diretora Paula Nudimila de Oliveira Silva, da coordenadora pedagógica Camila Fernanda Corrêa Curtulo, do professor de Língua Inglesa Julio Yukawa Morita, além de alunos e seus familiares, que compartilharam o orgulho das conquistas alcançadas.

A diretora Paula Nudimila de Oliveira Silva expressou sua satisfação com os resultados, destacando que a certificação reflete o esforço conjunto da escola em oferecer uma educação de qualidade e formar alunos globais. “Os resultados excepcionais superaram a média dos estudantes em Mato Grosso do Sul. A certificação é o testemunho do comprometimento e da qualidade do ensino proporcionado pela Escola Sesi de Naviraí”, afirmou.

Um dos alunos certificados, Pedro Gabriel Ferreira Cordeiro Leal, compartilhou sua experiência, enfatizando a dificuldade da prova, mas revelando a sua superação. Já Maria Clara Salazar de Carvalho destacou a importância da oportunidade oferecida pela Escola Sesi, ressaltando que a prova foi uma valiosa forma de avaliar conhecimentos e abrir portas para o futuro.

A Escola Sesi reafirma o compromisso com a excelência educacional e parabeniza seus alunos pela conquista, evidenciando que a jornada rumo ao bilinguismo está pavimentando um caminho promissor para o futuro desses jovens.