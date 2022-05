Escola Sesi de Campo Grande inicia jornada para se tornar escola-modelo da Microsoft

A Escola Sesi Campo Grande acaba de dar um passo importante para conquistar reconhecimento internacional em inovação educacional. A unidade foi aceita na incubadora do Microsoft Showcase Schools, um programa que reconhece escolas-modelo no mundo inteiro por integrar a tecnologia às práticas educacionais e atualizar suas metodologias de ensino.

A incubadora faz parceria com líderes com ideias semelhantes em um compromisso para projetar, desenvolver e proporcionar um impacto positivo na preparação futura dos alunos e no processo de ensino-aprendizagem. O objetivo final é fazer com que as escolas obtenham a certificação da Microsoft, que indica a busca constante por inovação e o alinhamento com o pensamento educacional mais eficiente.

O gerente de Educação do Sesi, Josebene Lima de Moura Filho, aponta que essa é uma ótima oportunidade para que os professores busquem aperfeiçoamento profissional. A expectativa é expandir o projeto para as unidades do interior do Estado.

“A grande maioria dos nossos professores é bastante qualificada, entre mestres e doutores, com várias certificações no currículo. Agora, a Microsoft está oportunizando que a gente obtenha uma certificação de mais específica e prática, para introduzir em sala de aula. Entendemos que a capacitação dos professores é o melhor caminho para entregar aos alunos um ensino de qualidade”, disse Josebene.

A professora Daniele Navarro é uma das responsáveis pela implantação do programa na Escola Sesi Campo Grande. Ela conta que a Microsoft não foca apenas no uso de suas ferramentas tecnológicas, mas também nas técnicas diferenciadas de ensino empregadas pelos professores em sala de aula. “Por exemplo, na disciplina de Artes, os alunos fizeram a representação real de obras renascentistas. Os professores de todas as disciplinas fizeram aulas diferenciadas com seus alunos. Isso é possível graças ao incentivo da escola em investir na criatividade dos professores e melhorar as práticas pedagógicas”.

A partir de agora, a Escola Sesi Campo Grande deve se conectar com a comunidade global de aprendizagem profissional das escolas-modelo da Microsoft e participar dos desafios propostos pelo programa. Além disso, os professores deverão obter certificados de competência tecnológica, oferecidos pela empresa. Após a avaliação final, a Microsoft irá divulgar as escolas selecionadas para fazer parte do Showcase Schools.