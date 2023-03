Equipes lutam contra o tempo para se dar bem no Festival Sesi de Robótica no DF

Sem tempo para descanso! O segundo dia de competições do Festival Sesi de Robótica, nesta sexta-feira (17/03) em Brasília (DF), foi reservado inteiramente às provas oficias, que valem vaga para a fase final da competição em suas quatro modalidades. As oito equipes que representam Mato Grosso do Sul no torneio entraram nada menos do que 30 vezes na arena ao longo do dia!

No intervalo entre uma disputa e outra, os alunos aproveitam para treinar e acertar detalhes de seus robôs e carrinhos. Cada minuto de preparação pode fazer a diferença na reta final do festival. E por falar em tempo, na modalidade F1 in Schools tudo acontece em frações de segundo. A equipe BR Racing, da Escola Sesi de Dourados, concluiu as últimas baterias da fase classificatória e ficou com a sensação de que poderia ter feito melhores parciais. Nada que desanime os alunos, segundo a técnica Priscilla Keroline Franco Neto.

“Nosso carro teve um desempenho diferente do que vimos nos treinos. Aqui ele aumentou 0,2 segundo em relação aos tempos feitos em Dourados. Mas evoluímos bastante em relação ao ano passado, em especial na engenharia e design do carrinho e nas ações de marketing da escuderia. Estamos com grandes expectativas em Brasília. Só a gente sabe o quanto nos dedicamos”, conta.

O piloto Diego Miguel, do 2º ano do ensino médio, fez sua estreia em competições nacionais de robótica e conseguiu boas tomadas de tempo com o carrinho verde-amarelo da BR Racing. “Dá um nervoso, é uma sensação diferente, mas também é uma sensação boa de ver o trabalho de um ano inteiro sendo apresentado aqui”, diz.

Consertando robôs com tempo de pit stop de Fórmula 1

A modalidade FIRST Robotics Competition (FRC) desafia alunos a construir e programar robôs que podem pesar até 55 kg e medir 1,5 metro de altura. Esses verdadeiros gigantes das arenas da robótica exigem altas habilidades técnicas por parte das equipes. Mas e quando não há tempo suficiente para preparar os robôs adequadamente? A solução é contar com a união de todos e até a ajuda de outras equipes.

Axel, o robô da TechVikings, precisava cumprir seis missões ao longo do dia. Só que logo na primeira entrada na arena, começou a sofrer sérias avarias em sua estrutura. A aluna Ana Carolina Rodrigues conta que o conserto do Axel foi um dos momentos mais complicados da jornada.

“Nosso robô estava sendo forçado para a frente, e a estrutura toda estava entortando. Precisamos colocar duas hastes para sustentar, e isso demandou muito tempo. Conseguimos fazer o reparo num intervalo de 40 minutos, que foi bastante tempo entre duas partidas. A gente brinca que parece um pit stop de Fórmula 1. É preciso muito trabalho em equipe e bastante união, senão não dá certo”, relata a estudante.

Com tantos compromissos em poucas horas, fica difícil até mesmo conversar com alunos e professores para saber das suas impressões sobre o campeonato. O jeito é entrevistá-los durante as idas e vindas entre a arena, o box e o espaço de treinos. A equipe TechVikings que disputa o torneio de FIRST LEGO League Challenge (FLL) passou pela terceira e última rodada individual, mas ainda tem pela frente outras três rodadas no sistema de aliança, quando precisam competir ao lado de outra equipe sorteada pela organização.

“A gente está bastante contente com nossa participação. Tivemos um pouco de tristeza e frustração porque nosso robô não desempenhou da forma como esperávamos, mas ficamos contentes com a apresentação aos juízes. A expectativa é muito boa. Tem sido uma ótima oportunidade para os alunos aprenderem sobre resiliência, resolução de problemas e controle emocional. Participar disso aqui está sendo demais”, pontuou o técnico Fernando Luiz Gonçalves, antes de retornar à arena para mais um compromisso do time da Escola Sesi de Naviraí.

Sábado (18/03) será o dia da disputa das partidas eliminatórias e da entrega das premiações técnicas e oficiais das modalidades F1 in Schools, FLL, FRC e FIRST Tech Challenge (FTC).