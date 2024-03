Equipes de robótica de MS participam do Festival Sesi de Educação no DF

Alunos da Rede Sesi de Educação em Mato Grosso do Sul competiram em um dos maiores eventos de robótica educacional do país, o Festival Sesi de Educação. O torneio, realizado entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março, em Brasília (DF), envolveu mais de 2 mil estudantes de 9 a 19 anos, de escolas da rede Sesi e Senai, públicas e privadas de todo o país.

As atrações principais forma as competições de robótica educacional, divididas em quatro categorias: FLL, FTC, FRC e F1 in Schools.

Mato Grosso do Sul foi representado pelas equipes Mac Robots (Maracaju), Tera Robotics (Três Lagoas), TechVikings (Naviraí), Peregrine Race (Campo Grande) e BR Racing (Dourados).

Segundo o articulador da robótica na Rede Sesi de Educação em MS, Washington Luiz de Oliveira Carvalho, entre os destaques do Estado no festival estão a BR Racing, 15ª colocada geral no quesito velocidade da F1 in Schools, e a TechVikings, com ótimo desempenho na fase autônoma do robô na modalidade FRC.

Além disso, a gestão de projetos da Peregrine Race (F1 in Schools) e o pensamento criativo da BR Racing foram indicadas como menção honrosa pelos juízes do Festival Sesi de Robótica.