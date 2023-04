Equipes de Dourados disputam Festival de Vôlei Adaptado 60+ de Maracaju

Competição reúne equipes de seis cidades neste sábado com jogos na Arena Maracaju, Ginásio Louquinho e Escola Ferreira de Lima

As equipes masculina e feminina de Dourados disputam, neste sábado (29), o segundo Festival Linguicito de Vôlei Adaptado 60+, em Maracaju. A competição reúne, além dos anfitriões, os times de Ponta Porã, Anastácio, Jardim e AABB Campo Grande. As delegações serão recepcionadas com café da manhã no Salão do Conviver.

As partidas serão disputadas durante todo o dia na Arena Maracaju, Ginásio Louquinho e Escola Manuel Ferreira de Lima.

Os times de Dourados, orientados pela técnica Elizete Gomes, estão vinculados a Semas (Secretaria Municipal de Assistência Social), e viajam com dez atletas em cada naipe e contam com o acompanhamento do médico Dr. Ivo Faustino, que também é um dos atletas.

A equipe feminina de Dourados é formada pelas atletas Beatriz, Lucimara, Elizabete, Neiva, Iracema, Sônia, Rosane, Helena, Cida e Edina. O time masculino viaja com Nascimento, Paulo, Clovis, João Zanolla, João Rodrigues, Luiz, Nilton, Lincoln, Rubens e Milton.