Equipe sul-mato-grossense é campeã da Copa Regional Centro-Oeste de Taekwondo

Mato Grosso do Sul sediou, no fim de semana (30 e 01), a Copa Regional Centro-Oeste de Taekwondo. Contando com a participação de taekwondistas de toda a região centro-oeste, a equipe sul-mato-grossense Fábio Costa foi a grande campeã da competição, que ocorreu no Ginásio Poliesportivo Dom Bosco, na capital. O evento foi realizado pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTk) em parceria com a Federação de Taekwondo de Mato Grosso do Sul (FTkdMS), com o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

“Podemos dizer com tranquilidade que Mato Grosso do Sul é dos estados que mais se destacam no âmbito do taekwondo nacional, graças ao esforço de nossos atletas e técnicos”, declara o diretor-presidente da Fundesporte, Silvio Lobo Filho. “Os resultados apresentados neste campeonato são também consequência do investimento e apoio por parte do Governo do Estado, e apenas nos incentivam a subsidiar cada vez mais o esporte regional”, conclui.

Em dois dias de competição, a equipe sul-mato-grossense faturou 28 medalhas, sendo 21 ouros, 5 pratas e 2 bronzes. “Foi um evento sensacional! Fiquei muito feliz, orgulhoso e realizado pela oportunidade de sediar um evento da CBTk em nosso estado”, declara o presidente da FTkdMS, mestre Fábio Costa. “Ter a minha equipe campeã do evento foi algo maravilhoso e inesperado. Tínhamos grandes equipes de toda região Centro-Oeste nessa competição, e ficar em primeiro lugar foi algo que eu não imaginava. Estou muito feliz”, conclui o mestre.

A competição serviu como seletiva regional para as categorias cadete, juvenil e adulto (faixas-pretas). Segundo a CBTkd, os campeões classificam-se diretamente para o Grand Slam, competição que define a seleção brasileira da modalidade para a temporada de 2023.

Também participaram da copa os atletas de faixas coloridas e pretas nas classes infantil, sub-21 e máster, valendo pontos para o ranking nacional da modalidade. Além do taekwondo convencional, houveram disputas de parataekwondo e poomsae (conjunto sequencial de movimentos fundamentais variados da arte marcial).

A Copa Regional Centro-Oeste de Taekwondo 2022 foi organizada pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTkd), em parceria com a Federação Estadual da modalidade (FTkdMS), e tem apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte).