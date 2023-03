Entreposto com quase 2 toneladas de maconha é fechado pelo SIG em Dourados

Na noite desta terça-feira, 07, agentes do SIG (Serviço de Investigação Geral) da Polícia Civil de Dourados fecharam um entreposto de distribuição de maconha que funcionava na rua Ipanema, no bairro Santo André. Um jovem de 20 anos foi preso no local.

Segundo informações do SIG, os investigadores já monitoravam o local há alguns dias. Durante a diligência encontraram o rapaz dentro residência, que tinha tabletes de maconhas espalhados em praticamente todos os cômodos. A droga pesou 1.734 quilos.

O que chamou a atenção dos investigadores do SIG é que os tabletes de maconha estavam acondicionados em caixas de hortifrutigranjeiros. Dando a entender que entorpecente teria chegado, ou seria entregue em caminhão adequado para esse tipo de transporte.

No fundo da residência, também foi localizada uma caminhonete com maconha dentro carroceria. Na casa foi encontrada uma grande quantidade de fitas adesivas, que eram utilizadas na embalagem dos tabletes.

Levado para a delegacia, onde foi autuado por tráfico de drogas, o jovem permaneceu calado. Esta é segunda grande apreensão de drogas feita pelo SIG em um intervalo de 24 horas.

Na segunda-feira (6), durante investigações em bairro residencial, a polícia encontrou 144 tabletes de cocaína, resultando em 150,75 kg e 17 tabletes de pasta base de cocaína, de 17,55 kg.

Os tabletes de cocaína estavam com adesivos da marca de carro Audi, Papagaio e Tigre asiático, indicando que a droga seria de mais de um dono e estaria avaliada em R$ 20 milhões. (Com Ligado na Notícia)