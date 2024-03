“Entrega de terreno para a construção de unidade da Funpema demonstra compromisso do mandato”, avalia Sergio Nogueira

Interlocução de Sergio Nogueira junto à Prefeitura de Dourados resultou em doação de um terreno nos Altos do Indaiá

Em 2021, o vereador Sergio Nogueira (PSDB), procurado pela diretoria da Fundação Cardiogeriátrica Coronel José Alves Marcondes (Funpema), iniciou as tratativas para conseguir um terreno para a construção da segunda unidade da instituição. E, nesta quarta-feira, 13, a prefeitura de Dourados realizou a assinatura do termo de doação de um terreno localizado em área nobre na região do bairro Altos do Indaiá.

“Este investimento é um grande avanço em saúde para atender a população”, enfatizou Sergio Nogueira. O terreno de 4.500 m², está avaliado em mais de R$ 700 mil e irá permitir a ampliação e a descentralização dos serviços e atendimentos. O novo prédio contará com centro cirúrgico, centro de diagnóstico e ambulatórios médicos para atendimento de especialidades, análises clínicas e de imagem.

O secretário executivo da Fundação, Mauro Lange Tomasini, lembrou de quando procurou o vereador para intermediar a demanda. “O Sergio nos atendeu, e iniciamos uma busca para um espaço maior, já que o que temos atualmente não estava mais dando conta de atender a população. Foi o ponta pé inicial. Somos gratos ao empenho, à ajuda do vereador”, enfatizou.

Durante o discurso, o prefeito Alan Guedes (PP) ressaltou que esse sonho começou há mais de cinco anos e, quando iniciou a gestão municipal pôde começar os trabalhos. “Em dezembro do ano passado, avançamos com as tratativas para ceder o terreno, localizado em uma área importante da cidade. A Lei que permite a doação foi sancionada na Câmara Municipal e agora pudemos vistoriar o local e, com muita alegria, assinar o termo de doação.”, destacou Alan Guedes.

Dr. Irineu Lemes da Rosa Filho, idealizador da Funpema, agradeceu a doação e ressaltou que a ação é uma conquista para a população douradense. “Criada em 28 de novembro de 2003, a Fundação presta assistência médica, social e filantrópica com participação complementar à sociedade douradense. Nestes 20 anos, foram realizados mais de um milhão de atendimentos.

O vereador Sergio Nogueira ainda se comprometeu, em continuar os esforços para a construção do novo hospital da Funpema. “Meu compromisso agora é buscar recursos junto à bancada federal, em especial ao Dr. Luiz Ovando (PP), que também é médico e certamente terá um olhar especial à esta causa”, finalizou.