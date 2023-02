Enterro dos Ossos do Capivara Blasé acontece no sábado, 25

O Bloco Capivara Blasé promoveu uma verdadeira maratona para consagrar o carnaval de 2023, foram os esquentas que culminaram com 60 mil pessoas na rua durante os dias de festa do bloco na Esplanada Ferroviária e agora para finalizar a temporada de carnaval tem o Enterro dos Ossos, que acontece no sábado, 25, às 18:30, na rua Eva Lacerda de Farias, 740, no bairro Taveirópolis. Os ingressos promocionais no valor de R$ 15,00 antecipados já estão à venda e as atrações da noite serão Chokito e Koisabamba.

Enterro-dos-ossos é uma expressão que se usa para indicar um prato feito com os restos do dia anterior ou simplesmente a refeição preparada com as sobras. Fato é que o dicionário Aurélio associa a festa do enterro-dos-ossos à cidade de Corumbá, onde teria tido início a tradição. Cito: “Antiga brincadeira de Corumbá, no primeiro domingo após o carnaval: grupos de foliões, com roupas de luto, saíam à rua executando marchas fúnebres e conduzindo caixões mortuários, que na realidade estavam repletos de comidas e bebidas, consumidas, entre risos e galhofa, em determinados pontos da cidade”.

Para Angela Montealvão o enterro dos ossos do bloco já é tradicional e uma forma de abrandar um pouco da saudade que o carnaval deixa “nós e nosso bando ainda temos aquele restinho de energia pra curtir nesse sábado e nada mais justo que se despedir da folia em grande estilo, pois a partir daí começaremos a pensar no ano que vem, quando o Capivara fará 10 anos e aí queremos uma festa muito maior”.

Serviço

Enterro dos Ossos Capivara Blasé

Quando: 25 de fevereiro, sábado, a partir das 18h30

Onde: Rua Eva Lacerda de Farias, 740, no Bairro Taveirópolis

Quanto: R$ 15 antecipado R$ 30 na hora

link: https://www.sympla.com.br/enterro-dos-ossos-capivara__1889846