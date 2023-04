Encontro Regional sobre Atualização em Legislação de Trânsito é realizado pelo Cetran/MS em Dourados

O Cetran/MS (Conselho Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) promoveu nos dias 28 e 29 de março, o Encontro Regional sobre Atualização em Legislação de Trânsito, Educação para o Trânsito e Oficina sobre os Procedimentos Recursais. A ação foi realizada em Dourados com apoio da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) e participação dos representantes dos municípios de Amambaí, Caarapó, Deodápolis, Douradina, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Jateí, Juti, Maracaju, Rio Brilhante, Sidrolândia e Vicentina.

Foram realizadas três formações com o objetivo de capacitar, orientar e atualizar gestores municipais de trânsito, agentes de fiscalização de trânsito, presidentes e membros das Jaris (Juntas Administrativas de Recursos de Infrações), secretários das Jaris sobre a legislação de trânsito atualizada e dar conhecimento às ações.

O Encontro Regional aconteceu na Associação Comercial e Empresarial de Dourados e foi voltado para secretários municipais de educação, coordenadores e educadores de trânsito, coordenadores e professores de escolas públicas e particulares.

Entre as oficinas apresentadas pelo Detran-MS, estão “Concepções, recursos e práticas educativas na educação para o trânsito”, ministrada por Danielle Sena Bertolazo e Lidiana de Freitas dos Santos. “É importante mostrarmos todas as ações criadas e desenvolvidas hoje pelo Detran, na área de Educação de Trânsito. As oficinas são uma troca de experiências e conseguimos expandir as ações de educação no interior do estado”, explica Andrea Moringo, diretora de Educação de Trânsito do Detran-MS.

Além das oficinas do Detran, o encontro contou com a oficina de “Confecção de Projetos de Educação para o Trânsito” do professor Dr. Renan da Cunha Soares Júnior, conselheiro do Cetran/MS.

Também participaram do encontro a GMD (Guarda Municipal de Dourados), a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o Exército e o Sest/Senat.