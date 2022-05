Encontro de veículos antigos reúne mais de 2 mil pessoas no Centro de Convenções

Exposição teve carros com mais de 30 anos de fabricação e outros que já saíram de linha

Quem visitou o Centro de Convenções neste fim de semana pôde acompanhar o 2° Encontro de Veículos Antigos de Dourados. O evento, organizado pelo ACD (Automóvel Clube Dourados), contou com apoio da Semc (Secretaria Municipal de Cultura) e Semdes (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico) e teve a visita de aproximadamente 2.500 pessoas durante os dois dias no Centro de Convenções Antônio Tonani.

O Encontrou aconteceu após o cancelamento das edições de 2020 e 2021, por conta da pandemia da Covid-19. “Centenas de pessoas passaram pelo local que, além dos carros, contou com espaço de alimentação, brinquedos infantis e apresentações musicais”, informou no secretário da Semdes, Cleriston José Recalcatti.

Humberto Ayala, presidente do ACD, explica que são considerados veículos antigos os que possuem mais de 30 anos de fabricação e também os que saíram de linha. Segundo ele, a edição foi um sucesso e mesmo com o tempo chuvoso, superou as expectativas. “Já estamos pensando em fazer outros eventos no decorrer do ano, como Festa Junina e exposições de veículos antigos”, contou.